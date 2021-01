Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mercredi 20 janvier 2021

© AOF 2021

Le spécialiste des plateformes logistiques publiera ses résultats annuels.Ateme a annoncé la finalisation de l'acquisition d'Anevia, faisant suite au succès de l'offre publique et au retrait obligatoire, mis en œuvre ce jour. Ce rapprochement donne naissance à un leader mondial des technologies de diffusion vidéo. Pour rémunérer les actions Anevia apportées à la branche mixte de l'Offre publique, le capital d'Ateme a été porté à 1,559 million d'euros par création de 74 920 nouvelles actions ordinaires.Eurazeo Growth a annoncé un investissement de 55 millions d'euros dans PPRO, le fournisseur d'infrastructure pour les moyens de paiement alternatifs transfrontaliers le plus reconnu dans le monde. La société d'investissement mène ce tour de table de 153 millions d'euros aux côtés de Sprints Capital, Wellington Management ainsi que d'autres investisseurs.En 2020, le chiffre d'affaires de Fnac Darty serait d'environ 7,49 milliards d'euros et afficherait une croissance d'environ 0,6% en données comparables et de 1,9% en données publiées. Sur les trois derniers mois de l'année, il serait en hausse de 9,6% en données comparables et 9,4% en données publiées. La croissance des ventes en ligne a atteint près de 70% avec un volume de commandes en click & collect qui a progressé de près de 40%. Plus de 5 millions de nouveaux clients web actifs ont été enregistrés sur l'année.GenOway, société spécialisée dans la conception et le développement de modèles de recherche précliniques, a publié un chiffre d’affaires consolidé de 11 millions d’euros au titre de l’exercice 2020, en croissance organique annuelle de 16% par rapport à 2019. Comme anticipé lors de la publication des résultats semestriels, le second semestre s’est inscrit dans la même dynamique de croissance, toujours portée par un fort développement de l’activité Catalogue qui enregistre une progression de 36% en 2020, après une croissance de 24% en 2019.L'expert en data marketing et communication publiera (après Bourse) sa marge brute 2020.Au premier trimestre de son exercice 2020-2021, l'activité du groupe Manutan affiche une croissance de 7,7% par rapport au même trimestre de l'exercice précédent, incluant un effet de change de -0,7% et un effet jours de +1%. Le chiffre d'affaires s'établit ainsi à 212,1 millions d'euros, contre 197 millions pour l'exercice précédent. Le groupe continue d'implémenter sa stratégie de développement et en particulier l'extension de ses capacités de stockage et le déploiement du modèle digital. Il a également déclaré rester actif dans la recherche d'opportunités de croissance externe.Mecelec, spécialiste de la transformation des matériaux composites, a annoncé un chiffre d’affaires 2020 de 27,9 millions d'euros, en repli de près de 6%. Il bénéficie d’une forte accélération au second semestre après un premier semestre lourdement impacté par la crise sanitaire. Mecelec affiche un carnet de commandes de 8,6 millions d'euros.Néovacs a annoncé une levée de fonds de 2,85 millions d'euros par le tirage d'une tranche d'OCEANE-BSA, d'une valeur nominale de 1 million d'euros, souscrite par European High Growth Opportunities Securitization Fund et par le tirage de deux tranches d'ORNANE, pour une valeur nominale totale de 1,85 million d'euros, souscrites par HBR Investment Group. Le produit net de cette opération (2 764 500 euros) sera destiné, pour 50%, à financer le programme de recherche Kinoïde sur les allergies et, pour 50 %, à renforcer les capacités d'investissement dans des projets prometteurs.Le spécialiste des matériaux semi-conducteur publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Le chiffre d'affaires de Virbac ressort à 934,2 millions d'euros sur l'ensemble de l'année 2020, contre 938,3 millions sur la même période en 2019, soit une évolution globale de +1,8% hors Sentinel, la marque ayant été cédée en juillet dernier. Le spécialiste de la santé animale ajoute que l'Europe et la zone Asie-Pacifique ont tiré la croissance annuelle, avec une évolution respectivement de +5,8% et +2,7%, bien que le Royaume-Uni ait été plus affecté par la crise sanitaire.