Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mercredi 20 novembre 2019

CARMATCarmat a obtenu l'autorisation de reprise de l'étude pivot en République tchèque. Les implantations seront réalisées à l'Institut de la Médecine Clinique et Expérimentale (IKEM) à Prague, dont les équipes bénéficient d'une importante courbe d'expérience acquise lors des implantations du dispositif Carmat dans le cadre de la première partie de l'étude Pivot. Le screening des patients de la seconde cohorte, qui recevront les nouvelles prothèses produites à Bois-d'Arcy, est en cours.DELTA DRONEL'assemblée générale extraordinaire du 18 novembre 2019 de Delta Drone a approuvé toutes les résolutions proposées. Comme annoncé dans plusieurs communiqués récents, le groupe rappelle le lancement du plan 2020 - 2021, qui vise à atteindre 3 objectifs : un chiffre d'affaires consolidé de 30 millions d'euros, une rentabilité d'exploitation positive de 10 % et une part de 30 % d'activité réalisée hors de France.GUERBETGuerbet annonce l'approbation d'une nouvelle indication pour Lipiodol Ultra-Fluide au Danemark dans la chimio-embolisation (cTACE) des tumeurs chez les adultes atteints d'un carcinome hépatocellulaire au stade intermédiaire. Le carcinome hépatocellulaire constitue la tumeur primaire du cancer du foie la plus commune et représente la quatrième cause de décès liée à un cancer chaque année dans le monde.PHARNEXTPharnext a annoncé la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres visant à augmenter sa flexibilité financière et à accroitre la liquidité du titre au bénéfice de ses actionnaires.