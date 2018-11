Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mercredi 21 novembre 2018

0

ALTICE EUROPEL'opérateur propriétaire de SFR publiera ses résultats du troisième trimestre.AMUNDIAprès avoir obtenu l'autorisation réglementaire nécessaire, Amundi a annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions, via un mandat conclu avec un Prestataire de Services d'Investissement. Conformément à l'autorisation donnée par l'Assemblée générale ordinaire du 15 mai 2018 et déléguée par le Conseil d'administration au Directeur général, les actions seront acquises en vue de couvrir les plans d'attribution d'actions de performance qui ont été mis en place pour les managers clés du groupe.FIGEAC AEROLe groupe publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier semestreLAGARDERELagardère Travel Retail annonce avoir finalisé l'acquisition de Hojeij Branded Foods (HBF) et sa filiale Vino Volo, un spécialiste de la restauration sur le marché du Travel Retail en Amérique du Nord. Cette acquisition s'inscrit dans l'ambition de Lagardère Travel Retail de renforcer sa position sur le segment restauration en aéroport dans la région nord- américaine. L'intégration de HBF et Vino Volo permettra de créer le numéro trois sur le marché nord-américain du Travel Retail et de la Restauration, avec un chiffre d'affaires annuel total supérieur à 1,1 milliard de dollars.NEOVACSNéovacs a déposé un brevet en Europe et aux Etats-Unis suite à l'obtention de la preuve de concept préclinique avec son nouveau vaccin IL-4/IL-13 Kinoïde dans le traitement de l'asthme. Le modèle d'allergie utilisé est basé sur les travaux de Sibilano car il présente les principaux symptômes de l'asthme chez l'homme, à savoir une inflammation et une hyperréactivité des voies respiratoires.VISIATIVABGI, cabinet international de conseil en management et financement de l'innovation, filiale du groupe Visiativ, a annoncé avoir signé une lettre d'intention en vue de l'achat de 93% du capital d'un cabinet de conseil en financement de l'innovation situé en Europe. À travers ce rapprochement avec ce cabinet, réalisant environ 5 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une rentabilité à deux chiffres, ABGI acquiert un savoir-faire sur l'accompagnement de PME (90% des 700 clients de la cible). Les détails financiers de la transaction et le pays concerné n'ont pas été précisés.