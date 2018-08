Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mercredi 22 août 2018

0 0

Entre le 13 et le 17 août, Bic a racheté pour près de 3,06 millions d’euros de ses propres actions. Ces transactions portent sur environ 39 000 titres rachetés à un prix moyen pondéré avoisinant les 76,98 euros.Bigben Interactive, concepteur et distributeur d'accessoires pour joueurs, et la marque Nacon, présentent le nouveau Daija Arcade Stick sous licence officielle Sony Interactive Entertainment Europe pour PlayStation 4. Parallèlement à cette annonce, les équipes de designers et d'ingénieurs de Nacon ont officialisé leur collaboration avec Marie-Laure 'Kayane' Norindr, joueuse professionnelle, animatrice TV et spécialiste eSport, pour la conception et la promotion de ce nouvel accessoire.Le groupe Plastivaloire vient de réaliser son point d’activité au titre de son troisième trimestre 2017-2018. Ainsi, l’équipementier automobile a réalisé un chiffre d’affaires de 162 millions d’euros, en hausse de 1,4% par rapport à la même période de l’année dernière. Même si la croissance a ralenti, « cette évolution est conforme au plan de marche », explique Plastivaloire, dans son communiqué. Pour sa part, le chiffre d’affaires 9 mois s’établit à 502,5 millions d’euros, en croissance purement organique de 6,7%.