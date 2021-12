Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mercredi 22 décembre 2021

© AOF 2021

Albioma a annoncé être entré en négociation exclusive avec Turcas Petrol A.S. en vue de l'acquisition d'une deuxième centrale de géothermie en Turquie, située dans la province de Aydin. La finalisation de cette transaction interviendra dans les prochains mois, sous réserve de la satisfaction de certaines conditions suspensives, dont l'obtention préalable des autorisations des autorités réglementaires et de la concurrence compétentes.Balyo a annoncé le renouvellement de l'engagement de commandes de la part de son partenaire industriel, Linde Material Handling, pour l'exercice 2022. Pour la troisième année consécutive, les deux partenaires ont décidé de contractualiser leur collaboration via la signature d'un contrat cadre de commandes. Linde Material Handling s'est ainsi engagé à commander des solutions Balyo à hauteur de 13,9 millions d'euros au cours de l'exercice 2022.Dans le cadre du projet d’offre publique d’acquisition annoncé par Vivendi SE, le Conseil d’administration de Lagardère a décidé, sur proposition de son Comité ad hoc, de désigner en qualité d’expert indépendant le cabinet Eight Advisory représenté par Geoffroy Bizard, qui mènera les travaux avec l'appui d'Alexis Karklins-Marchay. L'expert indépendant aura pour mission d’établir un rapport incluant une attestation d’équité sur les conditions financières du projet d’offre. Le Comité ad hoc assurera le suivi des travaux de l’expert.Sopra Steria a finalisé l’acquisition d’EVA Group, société spécialisée en cybersécurité. Le projet d’acquisition avait été précédemment annoncé le 12 octobre 2021. " Cette acquisition va augmenter significativement la force de frappe dans le domaine très porteur et critique de la cybersécurité et renforcera l’offre de services en sécurité des systèmes d’information auprès des grands clients du groupe ", explique le spécialiste de la transformation digitale. Elle constituera un levier d’accélération pour positionner le groupe comme un des trois leaders du marché de la cybersécurité en France.