Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mercredi 22 février 2023

Actia

Le spécialiste de l'électronique au service de la gestion des systèmes publiera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.



Axway

L'éditeur de logiciels d'infrastructure annoncera ses résultats annuels.



Bilendi

Le spécialiste de la collecte de données pour les études de marché et l'engagement des clients dévoilera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.



Colas

Valérie Agathon a été désignée en tant que Directrice administration, finance et stratégie du groupe Colas. Rattachée au Président-directeur général, elle rejoint le Comité stratégique et le Comité de direction générale. Depuis 2021, elle était Directrice adjointe de la business unit Matériaux et Directrice administrative et financière Bitume.



Covivio

Covivio a enregistré en 2022 une hausse de 5% du résultat net récurrent (EPRA Earnings ajusté), à 430 millions d'euros. " La baisse des revenus locatifs en bureaux, liée à la rotation du patrimoine et aux libérations d'actifs en périphérie, a été plus que compensée par la forte reprise en hôtellerie et la solide performance continue en résidentiel allemand " a commenté le groupe immobilier. Les revenus sont ressortis à 968 millions d'euros en consolidé et 633 millions d'euros en part du groupe, en croissance de 12,7% à périmètre constant.



Danone

Le groupe d'agroalimentaire présentera ses résultats annuels.



Eiffage

Le groupe de BTP communiquera ses résultats annuels.



Eramet

Le groupe minier indiquera ses résultats annuels.



Eurofins

Le spécialiste de l'analyse biologique rendra compte de ses résultats annuels.



GTT

GTT annonce avoir reçu une commande de son partenaire le chantier naval coréen Samsung Heavy Industries pour la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers. GTT réalisera le design des cuves de ces deux méthaniers, qui offriront chacun une capacité totale de cargaison de 174 000 m3 et intégreront le système de confinement à membranes Mark III Flex, développé par GTT. La livraison de ces méthaniers est prévue entre le troisième trimestre 2026 et le premier trimestre 2027.



JCDecaux

JCDecaux annonce que sa filiale estonienne JCDecaux Eesti OÜ a remporté un contrat exclusif de mobilier urbain publicitaire de 21 ans à Tallinn, la capitale de l'Estonie qui englobe 452 000 habitants. Ce contrat comprend l'installation et la maintenance de 1 200 Abribus, 34 sanitaires à entretien automatique et 141 mobiliers urbains d'information (MUPI) sur pied. Dans le centre-ville animé de Tallinn, une partie de l'offre médias sera digitalisée.



Korian

Le bénéfice net part du groupe des activités poursuivies de Korian est de 66,9 millions d'euros au titre de 2022 contre 123,4 millions d'euros en 2021. Le spécialiste des maisons de retraite médicalisées explique qu'il a été notamment impacté par un niveau élevé de dépenses non-récurrentes en 2022, liées aux opérations de transformation du réseau en France, en Allemagne et en Belgique (cessions et fermetures d'établissements). L'Ebitdar ou Ebitda avant loyers a augmenté de 1,8% à 1,09 milliard d'euros et la marge s'est élevée à 24,1 %, en baisse de 80 points de base.



Nexity

Le promoteur immobilier annoncera ses résultats annuels.



Plastic Omnium

L'équipementier automobile dévoilera ses résultats annuels.



Seb

Le spécialiste du petit électroménager et des articles culinaires publiera ses résultats annuels.



Stellantis

Le constructeur automobile communiquera ses résultats annuels.



Voltalia

Voltalia, spécialiste des énergies renouvelables, annonce la signature avec le distributeur Leroy Merlin d'un contrat de vente à long terme d'électricité (dit " Corporate PPA ") portant sur l'ensemble de la production d'une ferme éolienne de 23,6 mégawatts, actuellement en construction. L'enseigne spécialisée dans l'habitat achètera pendant 23 ans la production d'une centrale éolienne d'une capacité de 23,6 mégawatts que Voltalia construit actuellement en région Bourgogne Franche-Comté. Sa mise en service est prévue avant la fin du premier semestre 2023.