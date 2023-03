Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mercredi 22 mars 2023

Afyren

Afyren, société spécialiste des produits biosourcés et bas-carbone, annonce avoir eu une trésorerie disponible de 62,3 millions d'euros au 31 décembre 2022. Le résultat net se traduit par une perte multipliée par 2,5 sur un an à -9,2 millions d'euros, de même que le résultat opérationnel à -5,37 millions d'euros.



Aubay

L'entreprise de services du numérique présentera ses résultats annuels.



Beneteau

Le spécialiste des navires de plaisance communiquera ses résultats annuels.



Boiron

" Pour la deuxième année consécutive, le Groupe Boiron renoue avec la croissance de ses bénéfices " annonce le laboratoire spécialiste de l'homéopathie qui publie un chiffre d'affaires 2022 en hausse de 17,4% sur un an à 534,23 millions d'euros et un résultat net part du groupe en hausse de 56,4% à 44,67 millions d'euros. Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale la distribution d'un dividende de 1,10 euro par action qui sera mis en paiement le 3 juin 2023. Le résultat opérationnel augmente de 35,5% à 63,44 millions d'euros.



Guerbet

Le spécialiste des produits de contraste pour l'imagerie rendra compte de ses résultats annuels.



Haulotte

Le spécialiste des matériels d'élévation de personnes et de charges annoncera ses résultats annuels.



Lhyfe

Le producteur d'hydrogène vert publiera ses résultats annuels.



NRJ group

Le groupe de médias présentera ses résultats annuels.



Poxel

La biotech dévoilera ses résultats annuels.



Reworld Media

Le groupe de médias communiquera ses résultats annuels.



Touax

Le loueur d'actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) annoncera ses résultats annuels.



Visiativ

Visiativ a dévoilé ses résultats annuels 2022, le spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation pour les PME et ETI ayant dégagé un résultat net part du groupe de 11,1 millions d'euros en amélioration de 14% par rapport à 2021. Son Ebitda ressort à 28,4 millions d'euros en hausse de 29% sur la période. Le chiffre d'affaires, en progression de 21%, s'établit à 258,8 millions d'euros.