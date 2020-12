Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mercredi 23 décembre 2020

© AOF 2020

ARCELOR MITTALArcelorMittal a annoncé l'extension de la date de conversion de l'obligation convertible (OC) de 1 milliard de dollars placée par le secteur privé et émise le 28 décembre 2009 par une de ses filiales luxembourgeoises à 100 %. Cette modification de l'OC, qui est obligatoirement convertible en actions privilégiées de cette filiale, a été effectuée le 22 décembre 2020. La date de conversion obligatoire de l'obligation a été reportée au 31 janvier 2024. Les autres caractéristiques principales de la MCB restent inchangées.CREDIT AGRICOLEL'augmentation de capital de Crédit Agricole SA réservée aux salariés du groupe, dont la période de souscription s'est déroulée du 12 au 25 novembre 2020, a été définitivement réalisée ce 22 décembre 2020. Ainsi, 47 113 collaborateurs en France et dans 17 pays ont souscrit pour un montant global de 162,9 millions d'euros. Le nombre d'actions créées par cette augmentation de capital est de 31 999 928, portant à 2,916 milliards le nombre total d'actions au capital de Crédit Agricole SA. Le prix de souscription proposé comprenait une décote de 30% sur le prix de l'action.VALNEVAValneva a annoncé que toutes les résolutions recommandées par le directoire ont été approuvées par ses actionnaires lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue ce mardi 22 décembre 2020. Parmi les résolutions approuvées figurent des délégations consenties au directoire pour augmenter le capital social de la société ou émettre certains instruments financiers. La société a ainsi obtenu les autorisations nécessaires pour préparer une éventuelle cotation et une offre publique d’actions sous forme d’American Depositary Shares sur le Nasdaq en 2021.