Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mercredi 23 novembre 2022

Abeo

Abeo, entreprise mondiale d'équipements de sport et de loisirs, annonce que la Fédération Internationale de Basket-Ball (FIBA) renouvelle sa confiance en Abeo au travers de sa marque Schelde sports, spécialiste des sports collectifs, qui reste fournisseur officiel des paniers de basket pour les compétitions de Basket-Ball 3x3 jusqu'en 2032. L'extension de ce partenariat mondial à long terme et multi-événements comprend le FIBA World Tour, la Coupe du Monde FIBA, les qualifications de la Coupe du Monde FIBA, les finales de la FIBA Women's Series et les finales des Coupes continentales FIBA.



Elior

Le groupe de restauration collective annoncera ses résultats annuels.



Invibes Advertising

Invibes Advertising, société de technologie avancée spécialisée dans la publicité digitale, publie les résultats d'une évaluation de sa performance énergétique et annonce des objectifs de développement durable ambitieux pour les prochaines années. Afin de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur de la publicité, Invibes Advertising a lancé un programme interne pour évaluer et améliorer sa performance énergétique, notamment liée à l'impact de ses campagnes publicitaires digitales. Il s'est alors fixé des objectifs ambitieux de développement durable.



LDC

Le spécialiste de la volaille communiquera ses résultats du premier semestre.



Pharnext

Pharnext, société biopharmaceutique à un stade clinique avancé développant de nouvelles thérapies pour des maladies neurodégénératives sans solution thérapeutique satisfaisante, annonce aujourd'hui la réalisation du regroupement de ses actions, tel que décidé par son Conseil d'Administration le 26 septembre 2022, à raison de 1 action nouvelle d'une valeur nominale de 1 euro contre 5 000 actions anciennes d'une valeur nominale de 0,0002 euro, ainsi que l'y a autorisé l'Assemblée Générale des actionnaires du 17 juin 2022 aux termes de sa huitième résolution.



Soitec

Le spécialiste des matériaux semi-conducteurs innovants publiera ses résultats du premier semestre.