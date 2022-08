Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mercredi 24 août 2022

© AOF 2022

La biotech dévoilera ses résultats du premier semestre et son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.Le vaisseau spatial Orion de la NASA sera lancé dans quelques jours du Centre spatial Kennedy en Floride, aux États-Unis, pour sa mission vers la Lune. Le module de service européen (ESM) construit par Airbus propulsera Orion vers son orbite lunaire puis vers la Terre dans le cadre des missions Artemis de la NASA. Airbus a développé l'ESM en tant que maître d'œuvre de l'Agence Spatiale.BIO-UV Group a reçu une nouvelle commande pour la fourniture d'un système de traitement des eaux de ballast à faible débit de BIO-SEA dans le cadre d'un projet retrofit à bord du navire d'expédition Quest (projet de rénovation) pour le compte de la compagnie américaine Cruise Management International (CMI). Long de 49 mètres, d'un tonnage d'environ 1300 tonnes, et doté d'une capacité de 60 passagers, le Quest sera le cinquième navire de CMI à être équipé par la société norvégienne TECO2030, partenaire de BIO-UV Group, d'un système de traitement des eaux de ballast BIO-SEA.L'expert en data marketing et communication annoncera ses résultats du premier semestre.L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a émis des recommandations pour l'utilisation du vaccin inactivé contre la Covid-19 de Valneva. Les recommandations provisoires de l'OMS concernant l'utilisation du vaccin VLA2001 de Valneva ont été élaborées sur la base de l'avis émis par le groupe stratégique consultatif d'experts de l'OMS (SAGE), lors de sa réunion extraordinaire du 11 août 2022 et publiées dans son document de référence, a confirmé la biotech franco-autrichienne.