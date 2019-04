Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mercredi 24 avril 2019

0

ALTENLe groupe de R&D externalisée publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestreBIOMERIEUXLe spécialiste du diagnostics in vitro publiera son chiffre d'affaires du premier trimestreCARREFOURLe distributeur publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestreCISLe Groupe CIS a décidé de consolider son positionnement au Brésil avec l'acquisition de 100% du capital des sociétés Alternativa et Beta (A&B). Créées en 2006 et 2017, A&B sont deux sociétés soeurs brésiliennes spécialisées dans les prestations de services sur le marché offshore au Brésil. Au titre de l'exercice 2018, le groupement A&B a réalisé un chiffre d'affaires pro forma de l'ordre de 14 millions de dollars et détient un carnet de commandes de nouveaux contrats évalué à près de 75 millions de dollars.COVIVIOLe groupe foncier publiera (après Bourse) son activité à fin marsGL EVENTSGL Events a réalisé un chiffre d'affaires de 340,2 millions d'euros en hausse de 19 % au premier trimestre 2019, dont 8 % de croissance organique et 12 % liés aux opérations de croissance externe. Sur la période,"le pôle Exhibitions a engrangé les succès cumulés du SIRHA, de Première Vision et de Global Industrie en France et a bénéficié de l'intégration des dernières acquisitions en Chine", a commenté Olivier GInon, Président du Groupe. Dans ce contexte, le groupe a confirmé une amélioration de sa rentabilité pour l'exercice en cours.INGENICOIngenico a revu à la hausse son objectif de croissance organique de son chiffre d'affaires à la faveur d'un " très bon début d'année ". Le spécialiste des paiements anticipe désormais une croissance organique d'environ 6% contre de 4% à 6% prévu initialement. B&A (Banks & Acquirers : terminaux de paiement) est attendu en croissance de ~2% (contre stable auparavant) et Retail (services de paiement) en croissance à deux chiffres. Avant impact de la norme IFRS 16, le groupe vise un Ebitda supérieur à 550 millions d'euros.IPSENLa biotech publiera son chiffre d'affaires du premier trimestreMICHELINLe fabricant de pneumatiques publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestreMERSENLe groupe de spécialités électriques et de matériaux publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestreREMY COINTREAULe groupe de spiritueux publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du quatrième trimestreSTMICROELECTRONICSLe fabricant de puces électroniques publiera ses résultats du premier trimestreTELEPERFORMANCELe spécialiste des call centers publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestreUNIBAIL RODAMCOLe groupe immobilier publiera (après Bourse) ses résultats du premier trimestreVINCIVinci a affiché, au titre de son premier trimestre 2019, un chiffre d'affaires de 9,7 milliards d'euros, en hausse de 9,6 % à structure réelle par rapport à celui du premier trimestre 2018. La croissance organique ressort à 5,9 %. Dans le détail, le chiffre d'affaires de l'activité concession atteint 2,661 milliards d'euros, soit une hausse de +7,9 % à structure réelle. Quant à l'activité contracting, celui-ci ressort à 7,984 milliards d'euros, en progression de +10,3 % à structure réelle. Par ailleurs, les prises de commandes de la branche s'élèvent à 9,4 milliards d'euros.