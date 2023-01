Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mercredi 25 janvier 2023

Alstom

Le constructeur ferroviaire annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.



Aramis

Le spécialiste de la vente en ligne de voitures d'occasion aux particuliers publiera ses résultats du premier trimestre.



Aubay

L'entreprise de services du numérique communiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.



Bio-UV

Le spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau dévoilera son chiffre d'affaire du quatrième trimestre.



Compagnie des Alpes

Le chiffre d'affaires consolidé de la Compagnie des Alpes pour le 1er trimestre de son exercice 2022/23 s'élève à 202,3 millions d'euros, soit une progression par rapport au 1er trimestre de l'exercice précédent de 21,3% à périmètre réel et de 15,3% à périmètre comparable, c'est-à-dire retraité de l'acquisition de l'opérateur d'hôtels et de résidences clubs MMV. Les chutes de neiges des derniers jours conjuguées au retour du froid permettent au groupe d'envisager avec confiance la suite de la saison.





Exel Industries

Le spécialiste de la pulvérisation annoncera son chiffre d'affaires du premier trimestre.



GTT

GTT a été choisi, début 2023, par son partenaire le chantier naval coréen Hyundai Samho Heavy Industries pour la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers, pour le compte d'un armateur du Moyen-Orient. GTT réalisera le design des cuves de ces deux méthaniers, qui offriront chacun une capacité totale de 174 000 m3 et intégreront le système de confinement à membranes Mark III Flex, développé par GTT. La livraison des navires est prévue au cours du deuxième trimestre 2026.





High Co

Le spécialiste en data marketing et communication publiera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.



ID Logistics

ID Logistics a dévoilé un chiffre d'affaires au titre du quatrième trimestre 2022 de 686,3 millions d'euros, en hausse de 24,9%. Les revenus du spécialiste de la logistique contractuelle ont augmenté de 4,7% à données comparables. Le groupe souligne l'existence d'un effet de base "très important". ID Logistics a en effet bénéficié de la consolidation de Colisweb en France, mais aussi de GVT au Benelux et de Kane Logistics aux Etats-Unis. L'effet de change est globalement positif au cours du trimestre écoulé.



Implanet

Implanet, société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux, a annoncé aujourd'hui un chiffre d'affaires annuel 2022 de 8 millions d'euros, en progression de 31%. Le chiffre d'affaires du 4e trimestre ressort à 2,05 millions d'euros, en hausse de 13% par rapport à 2021, " après trois trimestres de croissance consécutifs ". L'activité a progressé de 31% sur l'exercice 2022, s'établissant à 8,03 millions d'euros contre 6,14 millions d'euros sur 2021. Implanet dispose par ailleurs d'une trésorerie de 0,5 million d'euros au 31 décembre 2022.





Infotel

Le spécialiste de la transformation digitale des grands comptes en Europe communiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.



Invibes Advertising

La société de technologie avancée spécialisée dans la publicité digitale rendra compte de son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.



Lhyfe

Le producteur d'hydrogène vert publiera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.



McPhy

Le chiffre d'affaires 2022 de McPhy est ressorti en croissance de 22% à 16 millions d'euros. " Ce retour de la croissance est principalement lié à la matérialisation des premières commandes dans le cadre des grands contrats signés au cours des exercices précédents ", a expliqué le spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène bas-carbone. Le chiffre d'affaires se répartit entre la fourniture d'électrolyseurs de grande capacité McLyzer et de la gamme Piel (68%) et la fourniture de stations (32%).





Partouche

Le chiffre d'affaires consolidé 2022 du Groupe Partouche progresse de 52% pour atteindre 388,8 millions d'euros. Le groupe précise dans la présentation de ses résultats annuels que " jusqu'à la mi-mars 2022, les restrictions sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19, et principalement le pass vaccinal, ont pénalisé le Groupe " et qu'ensuite " la levée totale de celles-ci ont permis au Groupe de retrouver un dynamisme très satisfaisant ".



Soitec

Le spécialiste des semi-conducteurs annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.



Vallourec

Vallourec a signé un accord de long-terme avec Petrobras pour la fourniture de tubes OCTG. L'accord, d'une durée de trois ans, couvre la fourniture de tubes OCTG sans soudure premium, des accessoires associés ainsi que des services physiques et numériques spécialisés, représentant un volume supérieur à 110kt de produits et accessoires. Tout cela permettra à Petrobras de poursuivre ses activités d'exploration-production pétrolières et gazières offshore dans la région clé du pétrole pré-salifère brésilien, une réserve offshore sous 4 000 mètres de sédiments salins et post-salifères.



Visiativ

La société informatique dévoilera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.



Voltalia

Le spécialiste des énergies renouvelables dévoilera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.



Xilam Animation

Xilam Animation, société indépendante de production et de distribution de programmes d'animation, annonce la nomination de Cécile Haimet au poste de directrice financière. Elle prendra ses fonctions le 1er mars prochain et remplace Arnaud Duault, qui a saisi l'opportunité d'un nouveau challenge comme directeur financier d'un groupe sous LBO qui opère dans les services financiers.