Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mercredi 25 septembre 2019

DELTA DRONEDelta Drone a enregistré au premier semestre une perte nette de 4,54 millions d’euros contre -6,13 millions d’euros. Le résultat d’exploitation a suivi la même tendance, ressortant à -3,59 millions d’euros contre -4,7 millions d’euros au premier semestre 2018. « Les mesures structurelles prises, dans le cadre du plan 2018 – 2019, en matière d’abaissement des charges de fonctionnement sont un succès » s’est félicité le spécialiste des drones civils à usage professionnel.EURAZEOPlus que jamais convaincu de la nécessité d’être un pionnier dans le domaine du digital, Eurazeo a décidé de la création d’un Comité Digital auprès du Conseil de Surveillance dont la composition sera décidée prochainement.OCEASOFTL'américain Dickson est entré en négociations exclusives en vue d'acquérir les participations détenues dans Oceasoft, directement ou indirectement par plusieurs actionnaires, représentant ensemble 62,08 % du capital de la société, dans le cadre d'une cession de bloc hors marché au prix de 2,85 euros par action, soit une valorisation globale du bloc de 6,54 millions d'euros. Ces négociations exclusives résultent d'une promesse d'achat consentie aux conditions usuelles par Dickson aux actionnaires du bloc.ORPEAOrpea a réalisé au premier semestre 2019 un résultat net part du groupe de 120,1 millions d'euros, en hausse de 11,6%, soit un rythme supérieur à la progression du chiffre d'affaires. Le résultat opérationnel courant ressort à 218,8 millions (+8,4%). L'Ebitdar (Ebitda avant loyers) progresse de 9% à 479,7 millions, soit une marge de 26,1%. Hors acquisition d'Allerzorg, la marge progresse de 10 points de base et s'établit à 26,3%, malgré un rythme d'ouvertures et de structuration du groupe toujours très soutenu.QUADIENTQuadient a dévoilé au premier semestre un résultat part du groupe de 47 millions d'euros, en repli de 21,8%. Le résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions s'élève à 93 millions d'euros au premier semestre 2019 contre 91 millions d'euros un an auparavant. Quant au chiffre d'affaires, il s'élève à 557 millions, soit une progression de 5,5%. La croissance organique ressort à 2,3 %. "Cette progression est liée à la forte hausse de chacune des quatre solutions majeures", précise le groupe.SQLIAu premier semestre, SQLI a généré un résultat en augmentation de 563 % à 2,4 millions d’euros. Le résultat opérationnel courant du groupe européen de services dédiés au monde du digital a augmenté de 14 % à 6 millions d’euros. Il a représenté 4,9 % des revenus, en amélioration de 30 points de base. Le chiffre d’affaires s’élève à 123 millions d’euros, en croissance organique de 6 %. Les facturations sont tirées par le développement des activités d’agence digitale européenne (pôle Commerce & Expérience) dont le chiffre d’affaires a progressé de 15 %, à 52,8 millions d’euros.SOLUTIONS 30Solutions 30, spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies, annonce avoir signé l'acquisition des activités de services télécoms de Sprint en Pologne. Cette opération permet au groupe de sécuriser son implantation sur un territoire à fort potentiel en disposant dès à présent d'un réseau de 300 techniciens couvrant le nord du pays et réalisant 8 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel.