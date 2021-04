Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mercredi 28 avril 2021

© AOF 2021

Le groupe aéroportuaire publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.Bic a publié un bénéfice par action ajusté de 96 centimes au premier trimestre 2021, contre 60 centimes un an plus tôt. La marge d'exploitation ajustée a plus que doublé, passant de 7,1% à 14,7%. Le chiffre d'affaires a quant à lui atteint les 411 millions d'euros, en hausse de 15,1% en publié et de 20,9% en comparable. Cette performance a été portée par une croissance exceptionnelle des briquets aux Etats-Unis (+8,5% pour les briquets de poche et +28,9% pour les briquet utilitaires), ainsi que par les ventes de Rocketbook dans l'écriture numérique qui ont plus que doublé.Carmila a annoncé que son Assemblée Générale des actionnaires se tiendra le 18 mai prochain à huis clos, hors la présence physique des actionnaires. Cette décisions découle de la persistance de la pandémie de Covid-19.Coface a réalisé un bénéfice au premier trimestre 2021 de 56,4 millions, multiplié par près de 4,5 sur un an. L'assureur crédit a également vu son chiffre d'affaires progresser de 2% à 377,9 millions d'euros grâce à la croissance de 3,6% des primes brutes acquises (312,1 millions d'euros). L'assurance-crédit a progressé de 6,1% à changes constants, bénéficiant de la stabilisation de l'activité client et la rétention client reste proche des records, a annoncé Coface. Les services d'information poursuivent quant à eux leur croissance (+9% à changes constants).L'éditeur de logiciels spécialisé dans la conception 3D publiera ses résultats du premier trimestre.Eutelsat Communications a conclu un accord avec OneWeb portant sur une prise de participation à hauteur d'environ 24%, devenant ainsi l'un des principaux actionnaires aux côtés du gouvernement britannique et de Bharti Global. L'opérateur de satellites investira 550 millions de dollars dans OneWeb, avec une finalisation de l'opération attendue au second semestre, sous réserve des autorisations réglementaires. L'investissement sera financé à 100 % par la liquidité disponible d'Eutelsat et par le produit de 507 millions de dollars lié à la libération d'une partie de la bande C aux Etats-Unis.Au second trimestre de son exercice 2020-2021 (période de janvier à mars 2021), Exel Industries a réalisé un chiffre d'affaires de 242,7 millions d'euros, en hausse de 24,5%. L'activité a notamment bénéficié d'un effet de base favorable, le premier confinement durant le second trimestre 2019-2020 ayant entraîné la fermeture brutale des points de ventes. Les activités Arrosage et pulvérisation du jardin sont celles qui avaient alors le plus souffert, et qui par conséquent se reprennent le mieux avec une croissance de 46,5%, pour un chiffre d'affaires de 31,4 millions d'euros.En raison de l’évolution des fonctions qu’elle assume pour la société Exor dont elle est également administratrice et afin d’éviter tout potentiel conflit d’intérêts, Ginevra Elkann a démissionné de son mandat d’administratrice au Conseil d’administration de Kering avec effet au 27 avril 2021, ce dont le Conseil a pris acte. Le Comité des nominations et de la gouvernance étudiera la question de son éventuel remplacement dans les prochaines semaines.L'expert des spécialités électriques et des matériaux en graphite publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre .Le groupe pharmaceutique publiera ses résultats du premier trimestre.Le groupe de réassurance publiera ses résultats du premier trimestre.Le groupe spécialisé dans les solutions pour les nouvelles technologies publiera ses résultats annuels.L'entreprise de services du numérique publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre .SQLI a enregistré un repli de 4% de son chiffre d'affaires à 56,3 millions d'euros au premier trimestre. Il a chuté de 16% en France à 29,6 millions d'euros. " Ce niveau d'activité est en ligne avec les anticipations pour l'ensemble des agences du groupe, tant à Paris qu'en province " a commenté le spécialiste des services dédiés au monde du digital. Ce dernier note " une inflexion favorable " par rapport au quatrième trimestre 2020, qui était en recul de 24%.Le groupe audiovisuel publiera ses résultats du premier trimestre.A l’occasion de son point d’activité du premier trimestre 2021, Transgene a indiqué que la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les autres actifs financiers représentaient 19,1 millions d’euros à fin mars, contre 26,3 millions d’euros à fin décembre 2020. Sur les trois premiers mois de l’année, la consommation de trésorerie de Transgene s’est élevée à 7,2 millions d’euros, contre 8 millions d’euros pour la même période en 2020.La foncière spécialisée dans les centres commerciaux publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre .L'équipementier automobile publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre .Au quatrième trimestre de l'exercice 2020/21, clos fin 31 mars, Wavestone a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 119,1 millions d'euros, en progression de 4%. A taux de change et périmètre constants, la croissance organique du groupe de conseil s'est établie à 7%. " L'amélioration de l'activité, déjà visible au 3ème trimestre, s'est poursuivie au cours des derniers mois de l'exercice, et a permis de réaliser un 4ème trimestre au-delà des attentes " se félicite la société.