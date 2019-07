Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mercredi 3 juillet 2019

0

Peu avant la clôture mardi, Air France a annoncé la nomination de Steven Zaat en tant que Directeur Général Adjoint Economie-Finances d'Air France à compter du 3 juillet. Il rapportera directement à Anne Rigail et sera membre du Comité Exécutif. Il remplacera Marc Verspyck qui cessera ses fonctions de Directeur général adjoint Economie Finances d'Air France à cette même date, avant de quitter l'entreprise.GL events annonce l'acquisition, sous réserve de l'approbation des autorités chinoises, de 60% des actions d'Interwine, société organisatrice de salons du vin. Les managers historiques conservent 40% du capital et s'inscrivent dans le plan de développement. La société exploite sous la marque Interwine un salon dédié à la filière vinicole et autres alcools qui se déroule deux fois par an à Canton (Guangzhou).L’Olympique Lyonnais a informé mardi soir du transfert de son milieu de terrain international Tanguy Ndombelé au club de Tottenham pour un montant de 60 millions d’euros auquel pourront s’ajouter des incentives pour un montant maximum de 10 millions d’euros.Itesoft et Prodware ont signé un partenariat visant à renforcer leur offre et leur leadership sur le marché de la dématérialisation des factures et de la relation fournisseurs dans l'environnement Microsoft. Le Procure-to-Pay, processus d'approvisionnement complet qui englobe toute la chaîne d'achat depuis la commande jusqu'au règlement, représente désormais un enjeu stratégique et un nouveau levier d'efficacité des entreprises, ont indiqué les deux sociétés.La biotech Transgene a annoncé mardi le succès de l’augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, lancée le 14 juin dernier. Le produit brut de l’opération, prime d’émission incluse, s’élève à 48,7 millions d’euros et se traduit par l’émission de 20 816 366 actions nouvelles au prix unitaire de 2,34 euros (dont 1 euro de valeur nominale et 1,34 euro de prime d’émission). Le taux de souscription est d’environ 114 %. Le produit net de l’opération est estimé à environ 47,0 millions d’euros.