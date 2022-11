Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mercredi 30 novembre 2022 - 29/11/2022 | 18:45 Envoyer par e-mail :

Le Groupe Herige annonce avoir finalisé l'acquisition de 100% du capital de Poralu, groupe spécialisé dans la fabrication sur mesure de menuiseries et fermetures en Aluminium, PVC et Bois. Poralu Groupe rejoint ainsi Atlantem, filiale Menuiserie du Groupe Herige, pour former un acteur industriel français de premier plan de la fabrication de menuiseries et fermetures extérieures pour le bâtiment.



Lexibook

Le fabricant de produits électroniques de loisirs dévoilera ses résultats du premier semestre.



L'Oréal

L'Oréal et la biotech française Microphyt annoncent un partenariat stratégique selon lequel le fonds de capital investissement de L'Oréal BOLD (Business Opportunities for L'Oréal Development) acquiert une participation minoritaire dans Microphyt. Cette opération s'inscrit pleinement dans la stratégie de la Recherche & Innovation de L'Oréal dans le domaine des Sciences Vertes, au travers de nombreux partenariats stratégiques avec des start-ups innovantes dans le secteur des biotechnologies, en France et à l'international.



SII

Le groupe SII, spécialiste des métiers de l'ingénieur, a fait part de ses résultats semestriels d'où ressort un chiffre d'affaires de 477,3 millions d'euros en croissance de 26,8%. La croissance d'activité réalisée sur ce semestre est supérieure à celle réalisée au cours de l'exercice précédent, qui avait déjà largement renoué avec des niveaux d'avant crise. Le groupe bénéficie pleinement de la vitalité du secteur. En France, l'activité est en progression de 13% pour atteindre un chiffre d'affaires de 199,2 millions d'euros.



Technicolor Creative Studios

Le groupe spécialisé dans les effets spéciaux publiera ses résultats du troisième trimestre.









