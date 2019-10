Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mercredi 30 octobre 2019

0

Le constructeur aéronautique publiera ses résultats du troisième trimestre.Le groupe d'ingénierie publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Dans le cadre de l'appel d'offre lancé par le NHS en 2019 pour le renouvellement des marchés régionaux de prise en charge des pathologies liées à l'insuffisance respiratoire, Baywater Healthcare, filiale du groupe Bastide, avait été informée de l'attribution de quatre régions comme opérateur exclusif pour les 7 prochaines années (extensible à dix ans), 2 déjà opérées actuellement (West Midlands et Yorkshire) et 2 nouvelles régions supplémentaires (North W est et Londres). Le NHS a décidé, pour des raisons administratives, de relancer un processus d'appel d'offre pour la région de Londres.Le géant européen de l'optique publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Le groupe publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre 2019-2020.Implanet a annoncé mardi soir l'homologation 510(k) par l'agence américaine des médicaments (FDA) de sa prothèse totale de genou Madison en version cimentée. La société indique qu'il s'agit de la première étape d'une homologation progressive de l'ensemble de la gamme. " L'obtention de cette autorisation de commercialisation est également un composant clé du contrat de partenariat et de distribution signé et annoncé en novembre 2018 avec la société KICo (Knee Innovation Company) ", a ajouté Implanet.Au premier semestre de l'exercice 2019-2020, le chiffre d'affaires consolidé de LDLC s'établit à 222 millions d'euros, en repli de 5,4%. Pour rappel, le distributeur de produits technologiques a arrêté les activités de Maginéa au quatrième trimestre 2018-2019, qui représentaient 1,6 millions d'euros de chiffre d'affaires au 1er semestre 2018-2019. Avec la cession de l'entrepôt de Nantes (juin 2019) et des murs de son siège social situé à Limonest (juillet 2019), le groupe a réalisé, comme annoncé, un désendettement "majeur" sur le premier semestre de l'exercice 2019-2020.L'Oréal a réalisé mardi soir son point d'activité pour le troisième trimestre 2019. Ainsi, le groupe de cosmétiques a publié un chiffre d'affaire de 7,18 milliards d'euros sur la période, en hausse de 11 % à données publiées sur un an et de 7,8% en comparable. " L'Oréal réalise un excellent troisième trimestre à + 7,8 % à données comparables, un niveau record depuis plus de 10 ans, et continue à surperformer un marché de la beauté qui affiche toujours un fort dynamisme ", s'est réjoui Jean-Paul Agon, le PDG du groupe.Le chiffre d'affaires consolidé du groupe M6 est stable (+0,3 %), à 294,5 millions d'euros au troisième trimestre 2019. La baisse des revenus non publicitaires (recettes de distribution cinéma principalement) est compensée par la progression des recettes publicitaires plurimedia (croissance organique de +1,7 %). Pour sa part, l'Ebitda consolidé atteint 34,2 millions d'euros contre 32,6 millions un an plus tôt. Le groupe parvient ainsi à faire progresser son résultat opérationnel malgré l'effet de base défavorable lié à l'arrêt du contrat M6 mobile by Orange le 30 juin 2019 (-4,7 millions).Mersen a dégagé au troisième trimestre 2019 un chiffre d'affaires consolidé de 234 millions d'euros en croissance organique de 2,5 %. En tenant compte d'un effet de change légèrement favorable, le chiffre d'affaires est en croissance totale de plus de 5 %. "Le travail de transformation effectué ces dernières années nous permet de bénéficier du dynamisme de marchés porteurs et d'être ainsi plus résistants aux cycles économiques", a notamment commenté Luc Themelin, directeur général de Mersen.Seb a réalisé, au titre de son troisième trimestre, un chiffre d'affaires de 1,77 milliard d'euros, en hausse de 10,9 % et de 7,7 % à taux de change et périmètre constants, "dans un environnement mondial qui s'est considérablement durci pendant l'été (ralentissement général de la conjoncture, guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine)". Sur neuf mois, le chiffre d'affaires s'est élevé à 5,11 milliards, en progression de 10,5 %. Le Résultat Opérationnel d'Activité s'est lui établi à 407 millions d'euros, en progression de 9,3 %.Spineway a enregistré une perte nette de 1,61 million d'euros au premier semestre contre une perte de 1,93 million d'euros à la même époque. La perte d'exploitation a suivi la même tendance, passant de 1,62 à 1,58 million d'euros. Sur cette période, le spécialiste des implants chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale a optimisé ses charges de structure et opéré une réorganisation de ses effectifs qui lui permet d'afficher une baisse de 12 % de ses charges de personnel.Le groupe de services à l'environnement publiera (avant Bourse) ses résultats du troisième trimestre.Le géant pétrolier publiera ses résultats du troisième trimestre.