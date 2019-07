Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mercredi 31 juillet 2019

0

Le groupe hôtelier français publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestre.L'avionneur publiera (avant Bourse) ses résultats du premier semestre.Le transporteur aérien publiera (avant Bourse) ses résultats du premier semestre.Air France s'est engagée à la commande ferme de 60 Airbus A220-300, avec un complément de 30 options d'achats et de 30 droits d'acquisition supplémentaires. Les livraisons des premiers appareils devraient intervenir dès le mois de septembre 2021. Ils rejoindront la flotte court et moyen-courrier d'Air France. " Avec une capacité de 150 sièges et un rayon d'action de 2 300 miles nautiques, l'A220-300 est parfaitement adapté pour remplacer les A318 et A319 sur le réseau court et moyen-courrier d'Air France ", explique le groupe aérien.Le fabriquant de stylos et briquets publiera (avant Bourse) ses résultats du premier semestre.La banque publiera (avant Bourse) ses résultats du premier semestre.Le groupe franco-italien publiera (avant Bourse) ses résultats du premier semestre.L'opérateur de satellites publiera (avant Bourse) ses résultats annuels.Le gestionnaire de résidences seniors et d'Ehpad publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestre.L'Oréal a publié mardi soir ses résultats du premier semestre 2019. Ainsi, le groupe de cosmétiques a réalisé un bénéfice net (hors éléments non récurrents part du groupe) de 2,47 milliards d'euros sur la période (+7,2% sur un an) et un résultat d'exploitation de 2,89 milliards d'euros (+12,1%), d'où il découle une marge d'exploitation record de 19,5%. Quant au chiffre d'affaires, il s'établit à 14,81 milliards d'euros au premier semestre 2019, soit une hausse de 10,6% à données publiées et de 7,3% en comparable.M6 a publié mardi soir ses résultats du premier semestre 2019. Ainsi, le groupe de médias a dévoilé un bénéfice net (part du groupe) de 88,4 millions d'euros sur la période (+11,1% sur un an) et un résultat opérationnel courant de 148,3 millions d'euros (+0,8%), d'où il découle une marge supérieure à 20%. Quant au chiffre d'affaires, il ressort à 714,6 millions d'euros au premier semestre 2019, en légère progression de 1,6% sur un an.Le groupe de spécialités électriques et de matériaux avancés publiera (avant Bourse) ses résultats du premier semestre.Le groupe de concessions et de travaux publics publiera (avant Bourse) ses résultats du premier semestre.