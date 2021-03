Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mercredi 31 mars 2021

© AOF 2021

L'entreprise de services du numérique tiendra une journée Investisseurs.Le groupe présent dans l'impression digitale, la gestion de l'internet des objets et l'e-commerce publiera ses résultats semestriels.Egide a publié un résultat net pour l'année 2020 de 0,98 million d'euros, après une perte de 2,82 millions en 2019. Aux Etats-Unis, le " Paycheck Protection Program " mis en place par le gouvernement américain a permis d'encaisser environ 1,6 millions de dollars, qui ont intégralement été convertis en subvention. L'EBITDA corrigé des loyers s'établit pour sa part à 3,8 millions d'euros contre -0,76 million un an plus tôt. Le chiffre d'affaires consolidé non audité du groupe s'élève à 29,97 millions d'euros, en baisse de 5,8 %, et les ventes en dollars représentent 60% du total.Le spécialiste de la transformation industrielle et digitale publiera (après Bourse) ses résultats annuels.Le Conseil d'administration de HF Company a décidé de soumettre à l'Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires qui sera convoquée le 11 juin, le projet de transfert des titres du marché Euronext Paris vers le marché Euronext Growth Paris. Ce projet vise à permettre à HF Company d'être cotée sur un marché plus approprié à la taille de l'entreprise et à sa capitalisation boursière. Ce transfert devrait permettre de bénéficier d'un cadre réglementaire mieux adapté aux PME et de diminuer les coûts liés à la cotation.Lors de sa réunion du 30 mars 2021, le Conseil d'administration d'Eramet a proposé à l'unanimité à l'Assemblée générale des actionnaires de renouveler le mandat d'administrateur de Christel Bories pour une durée de quatre ans, étant précisé qu'il proposera aussi à l'issue de l'Assemblée générale la reconduction de Christel Bories dans ses fonctions de Présidente-directrice générale.Herige a publié un résultat net, part du groupe, de 10,5 millions d'euros en 2020, après 7,5 millions lors de l'exercice précédent. Le déploiement d'actions rapides au travers de la mise en œuvre d'un plan de performance afin de protéger la rentabilité du cimentier permet d'afficher un EBITDA en hausse de 11,5% à 34,9 millions d'euros. Le chiffre d'affaires recule en revanche de 3,5% à 600,4 millions d'euros, malgré une progression de 10,9% au second semestre 2020, après -16,5% lors du premier semestre.Le spécialiste de la prise en charge de la dépendance publiera (après Bourse) ses résultats annuels.Le groupe audiovisuel publiera (après Bourse) ses résultats annuels.Le groupe de distribution de matériaux de construction publiera ses résultats annuels.Le spécialiste des étiquettes digitales publiera ses résultats annuels. Le groupe a également été sélectionné par OKay Buurtwinkels, commerçant alimentaire appartenant au groupe Colruyt, afin d'équiper ses magasins de la plateforme Vusion Retail IoT Cloud et ses étiquettes intelligentes. Suite à un premier déploiement Cloud réussi dans 250 magasins Colruyt Lowest Prices, le leader belge choisit une nouvelle fois SES-imagotag et ses solutions IoT pour le commerce physique.La société de production de séries d'animation et de long-métrages d'animation publiera (après Bourse) ses résultats annuels.