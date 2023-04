Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mercredi 5 avril 2023

Aujourd'hui à 18:43 Partager

Akwel

L'équipementier-systémier pour l'industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques rendra compte de ses résultats annuels.



Eurobio Scientific

Le spécialiste du diagnostic médical in vitro présentera ses résultats annuels.



Forsee Power

L'expert des systèmes de batteries intelligents pour l'électromobilité durable divulguera ses résultats annuels.



Getlink

Getlink annonce une " forte fréquentation " d'Eurotunnel pour le premier week-end de vacances de Pâques " : alors que le premier week-end d'avril marquait le début de la période de vacances scolaires britanniques, près de 30 500 voitures ont été transportées entre le vendredi 31 mars et le dimanche 02 avril à bord des Navettes Passagers du groupe. Le Shuttle a connu un pic de trafic le vendredi 31 mars avec 7 800 véhicules de tourisme transportés dans le sens Folkestone - Calais, établissant un nouveau record de fréquentation depuis 2018.



GTT

GTT annonce avoir reçu, au premier trimestre 2023, deux commandes de la part de son partenaire le chantier naval coréen Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering pour la conception des cuves d'un total de trois nouveaux méthaniers : deux pour le compte d'un armateur européen et le troisième pour le compte d'un armateur asiatique. GTT réalisera le design des cuves de ces trois méthaniers, qui offriront chacun une capacité totale de cargaison de 174 000 m3 et intégreront un système de confinement à membranes NO96 GW, développé par GTT.



Hoffmann Green Cement Technologies

Hoffmann Green Cement Technologies annonce la signature d'un contrat de fourniture de ses ciments décarbonés incluant un engagement de volumes d'environ 20 000 tonnes réparties jusqu'en 2027, avec le Groupe OGIC, acteur français majeur de la promotion immobilière. Dans la continuité des engagements RSE, ce partenariat de fourniture du ciment 0% clinker d'Hoffmann Green Cement permettra à OGIC de renforcer ses ambitions environnementales et de franchir une nouvelle étape dans son ambition de réduction de 24% de ses émissions de CO2 d'ici à 2025.



Sidetrade

Sidetrade, plateforme d'intelligence artificielle dédiée à la sécurisation et la génération du cashflow des entreprises, annonce pour son exercice 2022 une croissance record de ses prises de commandes tirées par l'international, et une croissance à deux chiffres de ses revenus générant une rentabilité solide dans un contexte d'investissements soutenus aux Etats-Unis. En 2022, Sidetrade a enregistré une croissance à 36% de ses nouveaux revenus d'abonnements en base annuelle qui ont atteint 6,44 millions d'euros.



Sodexo

Le groupe de restauration collective annoncera ses résultats du premier semestre.