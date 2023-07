Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mercredi 5 juillet 2023

Bluelinea

Le spécialiste de la " Silver économie " dévoilera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.



Figeac Aéro

Sur l'ensemble de l'exercice 2022-2023, Figeac Aéro enregistre un chiffre d'affaires en croissance de 21,2% (+14%) par rapport à l'exercice précédent, à 341,6 millions d'euros, atteignant ainsi son objectif de chiffre d'affaires. Le groupe est en ligne avec sa trajectoire de retour aux niveaux de chiffres d'affaires pré-crise ( 447 millions d'euros en mars 2020). Sur l'ensemble de l'exercice, la rentabilité opérationnelle continue de progresser avec une marge d'EBITDA à 11,8% du chiffre d'affaires, en hausse de 30 points de base par rapport à l'exercice 2021/22.



Hunyvers

Le spécialiste de la distribution de véhicules de loisirs publiera son chiffre d'affaire du troisième trimestre.



OSE Immunotherapeutics

OSE Immunotherapeutics annonce la délivrance d'un nouveau brevet aux États-Unis portant sur l'utilisation du vaccin anticancer Tedopi. La biotech précise que l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) a délivré un nouveau brevet protégeant ce vaccin thérapeutique dans le traitement de patients HLA-A2 positifs en résistance secondaire à un traitement par inhibiteur de point de contrôle immunitaire PD-1/PD-L1. Ce nouveau brevet assure la protection du produit aux États-Unis jusqu'en 2037.



Osmozis

Osmozis annonce un chiffre d'affaires en hausse sur la période de 9 mois courant du 1er septembre 2022 au 31 mai 2023 , à 7,99 millions d'euros. Le spécialiste de la transition digitale des campings et villages vacances souligne que la hausse atteint 15% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires progresse de 6% sur un an, à 2,9 millions d'euros. La société souligne que le chiffre d'affaires des services Premium a connu une nouvelle nette croissance de 14% au 3e trimestre, à 2,29 millions d'euros.



Vergnet

Le Groupe Vergnet annonce une réduction de capital par voie de réduction de la valeur nominale de l'action de la société sans incidence sur la valeur boursière des actions de la société. La valeur nominale de chaque action de la Société est ainsi ramenée de 0,06 euro à 0,011 euro et le capital social à 37 170 euros. Le spécialiste des énergies renouvelables précise que cette décision " purement technique " est " motivée par des pertes ". A l'issue de cette opération, le capital social de la société demeure composé de 3.379.081 actions ordinaires