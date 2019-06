Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mercredi 5 juin 2019

0

Adocia a révélé que deux abstracts relatifs à deux produits de son portefeuille ont été acceptés pour présentation lors des 79èmes Sessions Scientifiques de l'American Diabetes Association, qui auront lieu du 7 au 11 juin 2019 à San Francisco (Californie, Etats-Unis). Ces présentations porteront sur deux de ses produits innovants reposant sur la technologie propriétaire BioChaperone : BioChaperone Pramlintide Insuline pour le traitement du diabète et BioChaperone Glucagon Exenatide pour le traitement de l'obésité.Biosynex annonce le lancement mondial de l'autotest Exacto Test Gluten, conçu et fabriqué sur son site alsacien. Ce nouveau test vise à démocratiser l'accès au dépistage de la maladie cœliaque, ou intolérance au gluten. En Europe, l'intolérance au gluten toucherait 5 millions de personnes dont 4 millions non encore diagnostiquées, explique Biosynex.Euronext annonce qu'elle contrôle désormais, via détention directe, engagements irrévocables et les acceptations de l'offre lancée le 14 janvier 2019, 61,4 % du capital de la Bourse d'Oslo. Son offre est ouverte jusqu'au 28 juin. La société précise qu'elle n'a ni l'obligation, ni l'intention de lancer une nouvelle offre, une fois terminée celle en cours. Le PDG de la Bourse paneuropéenne, Stéphane Boujnah, a confirmé anticiper la finalisation de l'opération d'ici fin juin.Fleury Michon prévoit un résultat opérationnel négatif sur le premier semestre 2019. Le groupe d’agroalimentaire rappelle que l'épidémie de peste porcine et ses impacts sur le cheptel chinois en particulier, a eu pour conséquence depuis plusieurs semaines une forte hausse du prix du porc et du jambon de porc. Fleury Michon fait cette prévision du fait du niveau d'activité lié à l'évolution de ses principaux marchés et du virus informatique d'avril, du résultat des négociations commerciales et du délai de répercussion par la Distribution des hausses de prix dans ses tarifs.Gecina a finalisé l'offre de rachat obligataire lancée le 22 mai 2019, portant sur trois souches obligataires existantes, en rachetant un nominal de 151,5 millions d'euros de maturité résiduelle moyenne de 4,6 années et offrant un coupon moyen de 2%. Cette opération, associée au placement de l'emprunt obligataire réalisé le 22 mai dernier, d'un montant de 500 millions d'euros, d'une maturité de 15 ans et offrant un coupon de 1,625%, permet d'allonger encore la maturité moyenne de la dette du groupe immobilier spécialisé dans les bureaux.L'assemblée générale mixte de Global EcoPower s'est réunie à Meyreuil le mercredi 29 mai 2019 sous la présidence de Jean-Marie Santander, président du conseil d'administration. L'équipe de la direction générale ainsi que l'ensemble des administrateurs de la société étaient présents. Les actionnaires, représentant un quorum de 66,01%, ont approuvé la quasi-totalité des résolutions, dont les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2018, à une très large majorité. Ils ont notamment reconduit le président-fondateur actuel dans ses fonctions.Antoine Onfray, Directeur financier de PAREF depuis novembre 2017 est nommé Directeur Général Délégué du groupe. Il aura notamment la responsabilité des finances, des acquisitions, du secrétariat général et des systèmes d'information. Par ailleurs l'Assemblée générale de la société foncière a voté l'élargissement du Conseil d'administration à 2 nouveaux administrateurs. Valérie Guillen, administratrice indépendante, va apporter plus de 30 ans d'expertises immobilières et financières.Theranexus a annoncé la composition de son Conseil Scientifique constitué de 4 experts de renom. En plus des différents experts scientifiques et médicaux extérieurs qui accompagnent ponctuellement Theranexus depuis sa création, ce Conseil Scientifique a pour mission d'assister et de conseiller la société dans ses choix notamment dans les stratégies d'identification, de sélection et de qualification de candidats médicaments ciblant les interactions entres les deux populations cellulaires du cerveau, les neurones et les cellules gliales dans le domaine des maladies du Système Nerveux Central.