Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mercredi 5 septembre 2018

La société de private equity publiera après Bourse ses résultats du premier semestre.Le groupe spécialisé dans le diagnostic in vitro publiera avant Bourse ses résultats du premier semestre.Le spécialiste des préparations homéopathiques publiera après Bourse ses résultats du premier semestre.EOS imaging a annoncé la première installation d'un système EOS au Mexique, premier marché d'Amérique Centrale, dans un hôpital du réseau Shriners pour la pédiatrie situé à Mexico. " L'Hôpital Shriners pour enfants à Mexico est reconnu pour l'excellence de ses soins, la modernité de ses équipements et la qualification de son personnel médical. Nous sommes fiers d'apporter la technologie EOS à notre établissement et d'améliorer nos soins orthopédiques grâce aux examens 2D et 3D du corps entier en position debout " a déclaré Dr. Mariano Gonzalez Lugo, directeur général de l'hôpital.Fleury Michon a réalisé au premier semestre 2018 un résultat net en hausse de 6,3 millions d'euros, contre 0,5 million un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant est ressorti à 10,9 millions, contre -1,3 million au premier semestre 2017. Le chiffre d'affaires, lui, est resté quasi stable à 358,4 millions. Le groupe a précisé que le deuxième trimestre avait été marqué par un retour à la croissance (+2,1%), raduisant la montée en puissance progressive des plans d'affaires et la pleine intégration des nouvelles entités : Paso et Good Morning.GTT a reçu une nouvelle notification de commande de la part d'un chantier coréen, portant sur la conception des cuves d'un nouveau méthanier d'une capacité de 174 000 m3, construit pour le compte d'un armateur européen. Les cuves GNL du navire seront équipées de la solution éprouvée de confinement à membranes Mark III Flex, développée par GTT. La livraison du navire est prévue au courant du second semestre 2020.L'équipementier aéronautique publiera ses résultats du premier semestre.Le ciel s’obscurcit un peu plus pour Marie Brizard Wine & Spirits. Le groupe français de vins et spiritueux a révisé à la baisse des perspectives annuelles 2018 d'Ebitda publiées le 27 juillet dernier pour tenir compte notamment de l'évolution du marché des spiritueux dans ses principaux pays d'implantation.Sanofi a conclu un accord avec l'Autorité des marchés financiers des États-Unis (US Securities and Exchange Commission - SEC) mettant définitivement un terme à leur enquête sur de possibles violations de la Loi américaine sur les pratiques de corruption à l'étranger (U.S. Foreign Corrupt Practices Act).L'assureur tiendra une journée investisseurs.