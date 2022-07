Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mercredi 6 juillet 2022

© AOF 2022

Accor a annoncé l'évolution de son organisation autour de deux pôles de métier distincts. La division " Economy, Midscale & Premium " regroupe notamment les marques ibis, Novotel, Mercure, Swissôtel, Mövenpick et Pullman, et s'appuyant sur 4 grandes régions. La division " Luxury & Lifestyle " rassemble les marques de ces univers et s'organise autour de 4 collections de marques : Raffles & Orient Express, Fairmont, Sofitel & MGallery et Ennismore.GTT a annoncé avoir reçu, au deuxième trimestre, une commande de la part de son partenaire le chantier naval chinois Jiangnan pour la conception des cuves de trois nouveaux méthaniers. Le groupe français réalisera le design des cuves de ces méthaniers qui offriront chacun une capacité de cargaison de 175 000 mètres cubes et intégreront le système de confinement à membranes Mark III Flex développé par GTT. La livraison des navires est prévue au cours du troisième trimestre 2025 et du deuxième trimestre 2026.Le 30 juin 2022, la foncière Santé d'Icade a signé l'acquisition des murs de six établissements de long séjour en Espagne pour un montant total de 60 millions d'euros droits inclus. Ces six établissements de long séjour comptent 586 lits et 220 places en soins de jour sur une surface totale de plus de 26 000 mètres carrés. La valeur moyenne par mètre carré ressort à environ 2 300 euros.