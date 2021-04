Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mercredi 7 avril 2021

© AOF 2021

Argan a lancé le développement d’une nouvelle plateforme logistique de 14 000 mètres carrés à Marne-la-Vallée (77). La signature par un grand laboratoire pharmaceutique d’un bail en l’état futur d’achèvement sur 7 000 mètres carrés marque en effet le coup d’envoi du chantier. « Le solde du programme est en cours de commercialisation », a précisé Argan.Le Conseil d'Administration de Drone Volt approuvé le 14 octobre 2020 le principe d'une émission de 2 500 bons d'émission, lesquels donneront lieu, sur exercice, à l'émission de 2 500 obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles (ORNAN) assorties de bons de souscription d'actions (BSA, au profit du fonds d'investissement YA II PN, LTD, fonds géré par la société de gestion américaine Yorkville Advisors, représentant un financement obligataire d'un montant nominal total maximum de 25 millions d'euros.Le spécialiste de la location de véhicules publiera ses résultats annuels.Tim Ryan est nommé membre du comité de direction générale de Natixis en charge des métiers de Gestion d'actifs et de fortune, et directeur général de Natixis Investment Managers. Il prendra ses fonctions le 12 avril et succèdera à Jean Raby qui a décidé de poursuivre une autre opportunité professionnelle.Safran Helicopter Engines (groupe Safran) a signé un contrat Support-By-Hour (SBH) avec la Police fédérale allemande (Bundespolizei) pour les moteurs de ses hélicoptères Airbus H120. Ce contrat de long terme porte sur des services de MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul) pour un total de 11 moteurs Arrius 2F. La Bundespolizei possède actuellement une flotte de 10 hélicoptères H120 utilisés pour des missions d'entrainement.