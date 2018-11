Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mercredi 7 novembre 2018

0

Axa a réalisé sur les 9 premiers mois de l'année un chiffre d'affaires en hausse de 3,7% en données comparables à 75,8 milliards d'euros. Il a progressé de 0,6% en publié. En données comparables, le volume des affaires nouvelles a augmenté de 8,9% à 4,8 milliards d'euros et la valeur des affaires nouvelles de 4% à 2 milliards d'euros. La marge sur affaires nouvelles s'établit à 41,7%, en baisse de 2 points : la croissance en santé collective en France ainsi que le repositionnement du mix produits à Hong Kong n'étant que partiellement compensés par l'amélioration du mix d'activité en Chine.La banque publiera (avant Bourse) ses résultats du troisième trimestre.Eiffage a affiché un chiffre d'affaires de 4,301 milliards au troisième trimestre, en hausse de 13,2% par rapport au troisième trimestre 2017. Dans le détails, l'activité Travaux croît de 11,8% à plus de 9,7 milliards, et les Concessions sont en hausse de 6,4% à 2,22 milliards d'euros. Suite à cette publication, le groupe se dit conforté quant à une nouvelle progression de l'activité, ainsi que des résultats en Travaux et Concessions.Le groupe industriel énergétique (publiera avant Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.GTT a reçu une commande de la part du chantier sud-coréen Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) pour la conception des cuves d'un méthanier d'une capacité de 173 400 m3, pour le compte d'un armateur européen. Le navire, dont la livraison est prévue fin 2020, sera équipé de cuves intégrant la technologie NO96 GW.Le groupe de luxe publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.M6 a dévoilé ses résultats au troisième trimestre 2018. Le résultat net par du groupe s'établit à 46,2 millions d'euros, en hausse de 81,8%. Cette croissance est essentiellement due à la plus-value sur la cession de monAlbumPhoto et au résultat net des Girondins de Bordeaux après les transferts de la période estivale. Le résultat opérationnel courant, en revanche, recule de 12,1% à 32,6 millions en raison notamment de l'accroissement des investissements dans les contenus de télévision. Le chiffre d'affaires consolidé est de 293,8 millions, en progression de 13,1%.Le spécialiste de l'ameublement publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.La vaste étude menée par Mauna Kea Technologies a démonté une performance diagnostique nettement supérieure du nCLE avec le Cellvizio comparé aux méthodes standard des soins chez des patients présentant des lésions kystiques du pancréas (PCLs). Les résultats ont été publiés dans l'article "Needle-based confocal laser endomicroscopy of pancreatic cystic lesions: a prospective multicenter validation study in patients with definite diagnosis" dans la revue à comité de lecture Endoscopy.Valbiotis a confirmé la publication des résultats de l'étude clinique internationale de phase IIA évaluant Valedia dans la réduction du risque de diabète de type 2 mi-2019. Cette étude permettra notamment d'évaluer les effets du principe actif de Valedia sur trois facteurs de risque reconnus par la FDA : la glycémie à jeun, la glycémie post-prandiale (intolérance au glucose) et l'insulino-résistance. Ces résultats permettront de valider le facteur de risque qui sera utilisé auprès des autorités européennes et nord-américaines.Le spécialiste des services à l'environnement publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.