Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mercredi 9 décembre 2020

Le spécialiste des équipements sportifs et de loisirs publiera publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestre.DBT a enregistré au premier semestre 2020 une perte nette de 3,62 millions d'euros contre une perte de 974 000 euros, un an auparavant. Le spécialiste des systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques a par ailleurs dévoilé une perte d'exploitation de 3,26 millions d'euros contre - 976 000 euros au premier semestre 2019. Le résultat d'exploitation sur la période inclut une provision sur un client douteux à hauteur de 1 million d'euros, d'honoraires et de frais en lien avec les opérations financières pour 0,6 million et 0,4 million intégrant des charges non récurrentes.L'exploitant de casinos et d'hôtels publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.Appelé par le Gouvernement à d'autres responsabilités comme Délégué interministériel aux restructurations d'entreprises, Guillaume Cadiou a dû démissionner de tous ses mandats au sein du Conseil d'administration de Séché Environnement.Le spécialiste des métiers de l'ingénieur publiera ses résultats du premier semestre.Le spécialiste des puces électroniques tiendra une journée Investisseurs.Theradiag, société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic, a annoncé l'obtention, auprès d'un syndicat bancaire, d'un prêt de 1,9 million d'euros sous la forme d'un Prêt Garanti par l'État (PGE). Le prêt est garanti à hauteur de 90% par l'État français avec une maturité initiale de 12 mois et une option d'extension permettant à Theradiag de différer le remboursement du montant principal sur une période pouvant aller jusqu'à 5 ans.Ubisoft a nommé aujourd'hui Raashi Sikka au poste de VP Diversité & Inclusion. " Cette nomination constitue une étape décisive pour Ubisoft, qui travaille activement à renforcer sa culture et ses initiatives en matière de diversité et d'inclusion, tant en interne que dans l’industrie du jeu vidéo dans son ensemble " a souligné l'éditeur de jeux vidéo.