Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mercredi 9 mars 2022

© AOF 2022

Le spécialiste des préparations homéopathiques publiera (après Bourse) ses résultats annuels.Le distributeur de vêtements pour senior publiera ses résultats semestriels. Il vient également d'annoncer l'acquisition de la société JP Consult, prestataire de santé à domicile (PSAD) spécialisée dans l'assistance respiratoire, par la société Santéol holding. Cette opération, comme celle de Perf R en Île de France récemment, s'inscrit dans le plan de transformation du groupe : " Transform To Accelerate - TTA 2.0 ". JP Consult a été fondée en 2012 par Michel Crépin et a réalisé un chiffre d'affaires de près de 1,2 million d'euros en 2021.Ekinops a réalisé en 2021 un résultat net consolidé de 4,8 millions d'euros, en hausse de 52%. L'EBITDA a quant à lui progressé de 19% à 17,6 millions d'euros, faisant ainsi ressortir une marge record de 16,9% (+1 point). Malgré la crise mondiale d'approvisionnement pour certains composants électroniques, la marge brute du fournisseur de solutions de télécommunication s'est maintenue à un niveau solide, à 56,5 millions d'euros (+10%), représentant 54,5% du chiffre d'affaires. Ce dernier a dépassé les 100 millions d'euros grâce à une hausse de 12%.Le spécialiste du nettoyage et de l'hygiène publiera (avant Bourse) ses résultats annuels.Partouche a réalisé mardi soir son point d'activité pour le premier trimestre de son exercice 2021-2022. Ainsi, l'exploitant de casinos et d'hôtels a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 98,1 millions d'euros entre novembre 2021 et janvier 2022, contre 23,5 millions d'euros lors de la même période de l'exercice précédent. Le groupe rappelle que tous les casinos français étaient fermés entre novembre 2020 et janvier 2021 en raison de la crise sanitaire.McPhy a essuyé une perte nette de 23,6 millions d'euros en 2021, après une perte de 9,3 millions d'euros en 2020. La perte d'exploitation s'établit à 23,5 millions d'euros, inférieure à la prévision de -25 millions d'euros annoncée dans le communiqué relatif au chiffre d'affaires annuel. Elle s'était élevée à 9 millions d'euros sur l'exercice précédent pour le spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène zéro-carbone.Le groupe de prêt-à-porter publiera ses résultats annuels.La société de gestion d'actifs publiera (après Bourse) ses résultats annuels.Le groupe de médias et de communication publiera (après Bourse) ses résultats annuels.