Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mercredi 9 novembre 2022 08/11/2022 | 18:33 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Airbus

Airbus a fait le point sur son activité commerciale du mois d'octobre 2022. Ainsi, le groupe aéronautique a livré 60 avions commerciaux le mois dernier à 38 clients. En parallèle, 177 nouvelles commandes ont été enregistrées. Sur les dix premiers mois de l'année, Airbus a livré en net 495 avions. Le constructeur aéronautique prévoit de livrer 700 appareils en 2022.



Ateme

Le spécialiste mondial de la diffusion vidéo dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.



Beneteau

Le fabricant de bateaux de plaisance annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.



Bilendi

Le spécialiste de la collecte de données pour les études de marché et l'engagement des clients dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.



Chargeurs

Le spécialiste dans la protection temporaire de surfaces, l'entoilage pour l'habillement, les textiles techniques et la laine peignée haut de gamme publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.



EssilorLuxottica

EssilorLuxottica a confirmé que l'Autorité française de la concurrence a publié une décision concernant Essilor International. En lien avec une procédure initiée en 2014, une sanction de 81 millions d'euros a été prononcée à l'encontre d'Essilor International (dont 15 millions d'euros solidairement avec sa société mère EssilorLuxottica) pour discrimination envers les pure-players de la vente en ligne et protection des distributeurs physiques, concernant la commercialisation de certains verres de prescription spécifiques.



GTT

GTT a été choisi par son partenaire le chantier naval coréen Hyundai Heavy Industries pour la conception des cuves d'une unité de stockage et de regazéification (FSRU) pour le compte de la société américaine de GNL, Excelerate Energy, Inc. GTT réalisera le design des cuves de ce FSRU d'une capacité de 170 000 m3. Les cuves seront équipées par le système de confinement à membranes Mark III Flex développé par GTT. La livraison de ce FSRU est prévue au deuxième trimestre 2026.



NRJ Group

NRJ Group a dévoilé un chiffre d'affaires consolidé hors échanges, en hausse de +1,7% à 88,7 millions d'euros, au titre du troisième trimestre 2022. Le chiffre d'affaires du principal pôle d'activité du Groupe, la radio (NRJ, Chérie FM, Nostalgie et Rire & Chansons), s'élève à 54,2 millions d'euros, en augmentation de 4,4%.



Orpea

Le chiffre d'affaires d'Orpea au troisième trimestre 2022 s'élève à 1,181 milliard d'euros, en progression de 6,4% dont 4% de croissance organique. Sur la zone France Benelux UK Irlande, la plus importante, la progression du chiffre d'affaires s'établit à 2,1%, essentiellement de nature organique (+1,6%) à 695,8 millions d'euros. " La croissance observée tant aux Pays-Bas qu'en Belgique a permis de compenser la légère baisse du chiffre d'affaires constatée en France (-0,6%) résultant d'une base de comparaison plus élevée sur la même période en 2021, avec une activité des maisons de retraites.



Valbiotis

Valbiotis, entreprise de Recherche et Développement engagée dans l'innovation scientifique, annonce aujourd'hui le lancement d'une offre globale comprenant deux volets : d'une part, une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS) réservée à une catégories de personnes qui donnera lieu à la construction accélérée d'un livre d'ordres et d'autre part, une augmentation de capital par voie d'offre au public avec suppression du DPS dédiée aux investisseurs particuliers (via la plateforme PrimaryBid) pour un montant total d'environ 8 millions d'euros.



Veolia

Le groupe de services à l'environnement annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.































































© AOF 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AIRBUS SE -0.72% 113.16 1.44% ATEME 0.00% 11.8 -12.20% BILENDI 2.43% 19 -14.52% BÉNÉTEAU 1.19% 11.9 -17.42% CHARGEURS 2.26% 13.6 -48.96% ESSILORLUXOTTICA 0.18% 165.5 -11.77% EXCELERATE ENERGY, INC. -0.63% 26.87 0.00% GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ 0.18% 114 38.36% HYUNDAI CORPORATION -0.56% 17700 5.36% HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD. 0.88% 115000 20.80% HYUNDAI MOTOR COMPANY 0.29% 170000 -18.66% KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO., LTD. 2.12% 77200 -18.39% NRJ GROUP 0.31% 6.46 14.59% ORPEA 1.94% 8.308 -90.75% VALBIOTIS 0.45% 4.51 -34.45% VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.80% 23.91 -26.47%