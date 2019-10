Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mercredi 9 octobre 2019

0

ABC ARBITRAGELe groupe ABC arbitrage a procédé à la distribution d’un montant de 0,10 euro par action ordinaire conformément aux décisions de l’assemblée générale du 14 juin 2019. Le détachement s’est opéré le 8 octobre 2019 pour une mise en paiement le 10 octobre 2019. Cette opération a le caractère le caractère d’un remboursement d’apports au sens de l’article 112-1 du Code général des impôts.EDENREDEdenred, par l'intermédiaire de sa structure de venture capital Edenred Capital Partners, a investi dans la société Avrios, une plateforme de gestion de flottes. Celle-ci agrège les données, automatise les processus et offre des solutions de mobilité sur mesure aux gestionnaires de flottes. Avec cet investissement, qui s'inscrit dans le cadre de la levée de fonds de Série B d'Avrios, Edenred Capital Partners enrichit son portefeuille relatif aux services à valeur ajoutée pour les entreprises de transport international.ELISElis a signé un accord portant sur la cession de 100% de la division « IHSS » de Clinical Solutions au Royaume-Uni. La finalisation de la transaction est soumise à certaines obligations légales et réglementaires et devrait intervenir avant la fin du quatrième trimestre 2019. Cette activité, qui fournit des solutions de décontamination et de stérilisation de matériel médical dans le secteur de la Santé, privé et public, a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 19 millions de livres sterling en 2018.LVMHLe groupe de luxe dévoilera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.MEDIAN TECHNOLOGIESAu 30 septembre 2019, le chiffre d'affaires cumulé depuis le 1er janvier 2019 Median Technologies est de 6,3 millions d'euros. Ce chiffre d'affaires réalisé sur les 3 premiers trimestres de 2019 est égal au chiffre d'affaires annuel 2018 (6,3 millions d'euros). Le chiffre d'affaires du troisième 2019 est de 2,3 millions d'euros. " La progression du chiffre d'affaires trimestriel de la société est constante depuis 4 trimestres ", précise le spécialiste des services d'imagerie innovants. Le chiffre d'affaires a été généré en totalité par l'activité iCRO1 de Median.