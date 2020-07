Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Vendredi 10 juillet 2020

0

ADPA l'occasion du comité social d'entreprise extraordinaire qui s'est tenu ce jeudi 9 juillet 2020, le groupe ADP a proposé aux représentants des salariés d'engager des négociations en vue d'adapter le modèle économique et social de la maison-mère, ADP SA. Il a ainsi été proposé un accord sur une activité partielle de longue durée (APLD), afin de faire face à une baisse d'activité sur les métiers concernés, ainsi qu'un accord de performance collective (APC), afin de préserver l'emploi, de gagner en agilité et de moderniser la relation au travail.ARGANLa foncière française spécialisée en développement et location d'entrepôts premium publiera ses résultats du premier semestre.DEVOTEAMMessieurs Godefroy et Stanislas de Bentzmann ont décidé de lancer une offre publique d'achat sur les actions de Devoteam, par l'intermédiaire d'une société dédiée , NewCo, et avec le support de KKR en qualité de partenaire financier. L'offre publique d'achat sera proposée à un prix de 98 euros par action Devoteam, représentant une prime de 29,5 % par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes des trente derniers jours de bourse et une prime de 24,8 % par rapport au dernier cours de clôture avant l'annonce de l'offre.HOPSCOTCH GROUPE" L’impact de la pandémie sur les activités est très variable selon les métiers de l’agence ", annonce le groupe de communication. Les tendances évoquées lors du communiqué de presse du chiffre d’affaires au premier trimestre en date du 5 mai dernier sont confirmées, avec un impact négatif aggravé sur les activités événementielles. Représentant 40% des revenus du groupe, elles ont d’abord été touchées très directement par les directives sanitaires lors du confinement.MILIBOOMiliboo a réalisé une perte de 1,8 millions d'euros lors de son exercice 2019-2020, après une perte de 900 000 euros lors de l'exercice précédent, affecté par des charges non cash. L'EBITDA retraité est lui devenu positif, passant de -0,5 million d'euros à +0,5 million. Quant au chiffre d'affaires, il a connu une croissance de 30,3% à 29,9 millions d'euros. Le spécialiste de la vente de mobilier en ligne a bénéficié à la fois d'un accroissement des quantités vendues (+23,2%), mais aussi d'un effet prix illustré par panier moyen en hausse de +4,4% sur l'exercice.SOPRA STERIAA la suite du communiqué de presse du 21 février 2020 annonçant une entrée en négociations exclusives, Sopra Steria et les actionnaires majoritaires de Sodifrance annoncent avoir signé un contrat portant sur l'acquisition indirecte par Sopra Steria (via l'acquisition des sociétés HP2M et STRATEG'e.BOSS) d'un bloc de contrôle représentant 94,03 % du capital. L'acquisition de ce bloc de contrôle serait intégralement payée en numéraire.XILAMXilam Animation, société indépendante de production et de distribution de programmes d’animation, a annoncé avoir conclu deux accords avec Nickelodeon pour la diffusion de la série en images de synthèse Athleticus et de la série Mr Magoo. Dans le cadre d’un accord global, Nickelodeon obtient ainsi les droits exclusifs en pay-TV des deux saisons d'Athleticus dans les régions Asie Pacifique, EMEA et Amérique latine. Le diffuseur a également acquis tous les droits télévisuels de la série au Benelux, en Italie, au Vietnam, aux Philippines et en Argentine.