Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Vendredi 10 juin 2022

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AST GROUPE -1.35% 3.65 -21.94% EIFFAGE S.A. -0.89% 94 4.84% IPSOS -0.75% 46.15 12.73%

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires d’AST Groupe a approuvé l’ensemble des résolutions proposées à l’exception de la 14e résolution, concernant l’augmentation du capital réservée aux salariés, rejetée conformément à la recommandation du Conseil d’Administration. Les renouvellements des mandats de Jérôme Gacoin et Olivier Lamy en qualité d’administrateurs ont été approuvés pour une durée de 6 ans. L’Assemblée Générale a également approuvé la distribution d’un dividende de 0,10 euro par action. La mise en paiement du dividende interviendra le 24 juin prochain.Eiffage, au travers de ses filiales Eiffage Génie Civil et Eiffage Sénégal, a remporté en groupement le marché attribué par la Société Nationale des Eaux du Sénégal (SONES) pour la conception, la construction et l’exploitation durant 24 mois de la future usine de dessalement d’eau de mer des Mamelles à Dakar au Sénégal. Le montant global du contrat s’élève à près de 146 millions d’euros.Ipsos a annoncé la nomination de Dan Lévy en tant que Directeur Financier du groupe à compter du 10 juin 2022. Dan Lévy rapportera à Ben Page, Directeur Général d'Ipsos, et remplacera dans ses fonctions de Directeur Financier, Laurence Stoclet, Directeur général délégué du groupe et jusque-là responsable de la Finance et des Fonctions Support chez Ipsos.