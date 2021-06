Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Vendredi 11 juin 2021

© AOF 2021

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ARGAN 0.94% 97 14.95% DERICHEBOURG 0.47% 8.64 46.26% MOULINVEST 6.34% 19.3 55.13% RUBIS 1.19% 41.69 8.48%

Argan, la foncière spécialisée dans le développement et la location d'entrepôts premium, a annoncé la livraison d'une nouvelle plateforme logistique de 22 000 m² à Escrennes, commune située à quelques kilomètres au nord d'Orléans. Le site est entièrement loué par FDG Group, leader sur le marché non-alimentaire en grande distribution avec une quinzaine de gammes de produits couvrant le textile, la mercerie, l'hygiène-beauté, le bazar et le jouet.Derichebourg a annoncé ce jour le succès de son offre d'un montant principal total de 300 millions d'euros d'obligations senior vertes à échéance 2028. Les Obligations porteront intérêt à un taux annuel de 2,25% et seront émises à 100 % de leur valeur nominale. Il s'agit de l'émission inaugurale d'obligations vertes de Derichebourg, réalisée dans le cadre de son nouveau green bond framework. Les Obligations ont été largement sursouscrites.Moulinvest, spécialisé dans l’éco-construction, le bois énergie et l’imprégnation du bois, a annoncé une chiffres d'affaires semestriels consolidés (période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021) de 42,3 millions d’euros, en progression de 29,8% sur un an. L’ensemble des pôles d’activité sont en croissance: +58,1% à 18,8 millions d'euros pour l’activité du pôle Bois Construction ; +13,8% L’activité Bois Energie (dont +17,7% pour la granulation) ; et + 18,1% pour l’activité Imprégnation.L'Assemblée Générale des actionnaires de Rubis, qui s'est tenue aujourd'hui 10 juin 2021, a décidé de distribuer un dividende de 1,80 euro par action ordinaire et de 0,90 euro par action de préférence. Chaque actionnaire porteur d'actions ordinaires dispose d'une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions nouvelles de la Société. Les actionnaires porteurs d'actions de préférence recevront uniquement un dividende en numéraire sans possibilité d'opter pour un paiement en actions.