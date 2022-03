Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Vendredi 11 mars 2022

© AOF 2022

Bolloré a réalisé un bénéfice net de 20,22 milliards d'euros en 2021, celui-ci intégrant 19,987 milliards d'euros de plus-value de déconsolidation de 70% d'UMG. Le résultat net part du groupe s'élève ainsi à 6,06 milliards d'euros, contre 426 millions un an plus tôt. Le résultat opérationnel ajusté ressort à 1,34 milliard d'euros, en hausse de 77%, dont 714 millions pour l'activité Transport & Logistique (+32%), 71 millions pour la Logistique pétrolière (+28%) et 748 millions (+121%) pour les activités de communication (Vivendi).Le Conseil d'administration, agissant sur autorisation de l'Assemblée générale des actionnaires, a décidé de réduire le capital social de Crédit Agricole SA par voie d'annulation de 87,67 millions d'actions auto-détenues représentant environ 2,8% du capital social. Le 10 mars 2022, le Directeur général, sur délégation du Conseil d'administration, a constaté la réalisation définitive de la réduction du capital.Le géant de l'optique publiera ses résultats annuels.En mars 2022, Fnac Darty a exercé l'option d'extension de mars 2026 à mars 2027 de sa ligne de crédit RCF de 500 millions d'euros. Cette option a été souscrite à 100% des engagements bancaires. Le Groupe possède encore une option d'extension pour étendre sa ligne de crédit RCF à mars 2028.Rubis a levé le voile jeudi soir sur ses résultats 2021. Ainsi, le spécialiste de l'aval pétrolier a publié un bénéfice net (part du groupe) de 293 millions d'euros (+4% par rapport à 2020) et un résultat opérationnel courant de 392 millions d'euros (+7%). Quant au chiffre d'affaires, il s'établit à 4,59 milliards d'euros, en hausse de 18%.Le spécialiste des services multitechniques, allant de la conception à la maintenance des installations électriques, mécaniques et climatiques publiera (après Bourse) ses résultats annuels.SQLI, groupe européen de services dédiés au monde du digital, a présenté des résultats 2021 en ligne avec ses prévisions. Le bénéfice net s’élève à 5,3 millions d'euros contre 0,2 million d'euros en 2020. Le résultat opérationnel courant a suivi la même tendance, passant de 7,2 millions d'euros à 13,1 millions d'euros (5,8% du chiffre d’affaires vs 3,4%), niveau comparable à celui généré en 2019 avant le démarrage de la crise sanitaire.