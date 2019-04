Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Vendredi 12 avril 2019

0

AKWELAkwel a publié des résultats en baisse au titre de son exercice 2018. Ainsi, l'équipementier automobile affiche un bénéfice net (part du groupe) de 61,1 millions d'euros, en recul de 28% sur un an. Pour sa part, le résultat opérationnel s'établit à 73,1 millions d'euros, en baisse de 36,6%. De son côté, le chiffre d'affaires annuel s'établit à 1,06 milliard d'euros, en hausse de 3,7 % en publié et de 9,4 % à périmètre et taux de change constantsKAUFMAN & BROADLe promoteur immobilier publiera (après Bourse) ses résultats du premier trimestreMANUTANSur le premier semestre 2018/2019, l'activité du Groupe Manutan est en hausse de 4,2% (+4,5% à change constant et +4,4% à change et jours constants) par rapport au premier semestre de l'exercice 2017/2018. Le chiffre d'affaires s'établit ainsi à 372,4 millions d'euros au 31 mars 2019 contre 357,3 millions d'euros au 31 mars 2018. Concernant la suite de l'exercice, Manutan va continuer à mettre en oeuvre sa stratégie de développement tout en maintenant son plan d'investissements à moyen terme. Enfin, il restera très actif dans la recherche d'opportunités de croissance externe.SPINEGUARDSpineGuard a affiché un chiffre d'affaires en baisse de 6,9% à 1,692 millions d'euros au titre de son premier trimestre 2019. " Les 85% de croissance des ventes de nos produits les plus récents, vis intelligente DSG et PediGuard Threaded, n'ont pas permis de compenser sur ce premier trimestre 2019 les difficultés rencontrées sur la gamme PediGuard historique", a précisé Stéphane Bette, Directeur Général et co-fondateur du groupe. Ainsi, 2 028 unités équipées de la technologie DSG™ ont été vendues sur la période, comparées aux 2 351 unités du au premier trimestre 2018.STENTYSStentys a affiché, au titre du premier trimestre 2019, un chiffre d'affaires en hausse de 2,600 millions d'euros, en hausse de 94% et en décroissance de 8% en pro forma. La période été marqué par le retour de la croissance des ventes du stent Xposition S (+0,1% en valeur et +4% en volume). Cette bonne performance du stent Xposition S provient d'une dynamique positive sur la zone Europe, particulièrement en Europe du Sud et de l'Est, ainsi que dans les pays nordiques, suite aux différents changements d'organisation opérés en 2018.VINCI AirportsAu premier trimestre 2019, le trafic sur l’ensemble des plateformes opérées par Vinci Airports est en hausse de 6,4 % par rapport au premier trimestre 2018, avec un total de 47,6 millions de passagers dans les aéroports du réseau. Concernant la France, le trafic des 12 aéroports gérés par Vinci Airports affiche une hausse de 9,6 %, pour atteindre 4,6 millions de passagers.