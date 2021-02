Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Vendredi 12 février 2021

© AOF 2021

Akwel a réalisé jeudi soir son point d'activité au titre du quatrième trimestre 2020. Ainsi, l'équipementier-systémier pour l'industrie automobile a réalisé un chiffre d'affaires de 288,1 millions d'euros sur la période, soit une hausse de 4,8% à données publiées sur un an et de +13,6% à périmètre et taux de change constants.Le groupe Bastide a poursuivi sa très forte croissance au deuxième trimestre de son exercice 2020-2021 en réalisant un chiffre d’affaires de 116 millions d’euros, en hausse de 27,2% (+23,9% en organique). Le groupe continue, dans l’activité MAD, d’enregistrer un surcroît d’activité sur les ventes de dispositifs médicaux et d’équipements de protection individuelle (EPI) en raison du contexte sanitaire. Il dit également recueillir les fruits de sa notoriété croissante, qui influe sur la fréquentation des magasins et sur le développement durable des ventes e-commerce.Delta Plus Group, spécialiste des Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.), a enregistré en 2020 un chiffre d'affaires consolidé record de 288,7 millions d'Euros, en progression de 9,6% par rapport à 2019. La croissance du chiffre d'affaires à périmètre et taux de change constant s'élève à +7,3%, notamment grâce à la contribution de produits permettant la protection contre le virus du Covid-19.L'opérateur de satellites publiera (avant Bourse) ses résultats du premier semestre.La loterie nationale publiera (avant Bourse) ses résultats annuels.Gecina a vendu au profit de deux fonds gérés par Keys REIM, société de gestion de portefeuille du Groupe Keys Asset Management, un portefeuille mixte de 16 actifs non stratégiques, en raison de leur localisation ou encore de leur taille. Ce portefeuille totalisant 26 000 mètres carrés est composé d'actifs de bureaux, de commerces et de places de stationnement localisés à Paris et en Ile de France mais également en régions.L'Oréal a réussi à stabiliser sa rentabilité opérationnelle en 2020 en dépit de la baisse de son activité. L'année dernière, le résultat net, part du groupe, a baissé de 5% à 3,56 milliards d'euros. Le résultat d'exploitation du numéro un mondial des cosmétiques a reculé de 6,1% à 5,20 milliards d'euros. Il a représenté 18,6 % du chiffre d'affaires, de même qu'en 2019. Si les marges des divisions Produits Professionnels et L'Oréal Luxe, se sont légèrement tassées, celles de sa principale division, Produits Grand Public, a légèrement progressé, de même que celle de Cosmétique Active.Marie Brizard Wine and Spirits a publié un chiffre d'affaires 2020 de 168,4 millions d'euros, en légère amélioration de 2,5%, hors Pologne et Moncigale, deux activités cédées au cours de l'exercice. Le producteurs de spiritueux explique que le contexte de pandémie a favorisé les ventes de vrac et particulièrement pénalisé les cluster WEMEA, et les Autres pays de CEE sur l'année. Le chiffre d'affaires du cluster WEMEA s'établit en effet à 89,8 millions d'euros, en retrait de 8% par rapport à 2019, avec un quatrième trimestre s'élevant à 23,7 millions, en repli de 2,1%.Rubis a publié un chiffre d'affaires pour le compte du quatrième trimestre 2020 de 928 millions d'euros, en chute de 28% sur un an. Sur l'année, il ressort en repli de 25% à 3,9 milliards d'euros. L'activité Énergie (87% de l'activité) a été pénalisée par les mesures de confinement à l'échelle mondiale et leur impact sur le segment aviation. Les volumes distribués des produits gaz liquéfiés, bitume, fioul commercial, aviation, marine et lubrifiants, ont ainsi chuté de 16% à 5,05 millions de mètres cubes, dont 1,33 millions (-12%) au dernier trimestre.Wallix, éditeur européen de logiciels de cybersécurité, a enregistré un chiffre d'affaires de 20,1 millions d'euros en 2020, en croissance de 23%. Le groupe souligne la forte accélération de la croissance au second semestre (+33%) après un premier semestre freiné par la crise sanitaire (+10%). La trésorerie brute ressort à 23,2 millions au 31 décembre 2020 contre 29,3 millions au 31 décembre 2019. Le groupe a poursuivi ses investissements de croissance organique sur 2020 (effectif passé de 172 à 210 talents sur la période) et le déploiement commercial de ses nouvelles offres.