Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Vendredi 14 décembre 2018

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv EUROPACORP -3.72% 1.165 15.24% GEMALTO 0.00% 50.78 2.59% GROUPE GUILLIN 5.35% 18.12 -50.00% LUMIBIRD -2.55% 11.46 0.00% THALES -2.09% 105.65 20.05%

Au premier semestre, clos fin septembre, EuropaCorp a essuyé une perte nette, part du groupe de 88,9 millions d'euros contre - 70,6 millions d'euros, un an plus tôt. Le groupe a enregistré des dépréciations exceptionnelles de 80,7 millions d'euros, sans impact sur sa trésorerie. EuropaCorp a en particulier déprécié l'actif incorporel relatif à la distribution de films aux Etats-Unis, pour un montant de 51,4 millions d'euros, compte tenu de la révision des recettes nettes futures prévisionnelles issues de cette activitéLe spécialiste de l'emballage Groupe Guillin confirme avoir réalisé l'acquisition du Groupe Thiolat, hors activité roumaine prévue début 2019. Le Groupe Thiolat fabrique et commercialise des emballages alimentaires en carton ainsi que des sacs en papier et du papier de cuisson à destination des acteurs des métiers de bouche. Avec un chiffre d'affaires 2017 de 31 millions d'euros, il emploie près de 160 personnes notamment sur deux sites industriels en France et en Roumanie.Lumibird, spécialiste des technologies laser, a annoncé le succès de son augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant de 7 828 812 euros. La demande totale de souscription représentait 5,4 fois l’offre initiale. Face à la forte demande exprimée, le conseil d’administration a décidé d’exercer la clause d’extension dans son intégralité, soit un complément de 113 461 actions nouvelles émises en plus des 756 407 prévues initialement.Thales et Gemalto ont annoncé avoir obtenu l’Autorisation Règlementaire relative au contrôle des concentrations de la part de l’autorité de la concurrence (Commerce Commission) en Nouvelle-Zélande, suite à l’engagement de Thales de céder son activité mondiale de modules de sécurité matériels à usage général (GP HSM, General Purpose Hardware Security Modules) à un acquéreur approprié. Cette autorisation prend effet immédiatement.