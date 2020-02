Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Vendredi 14 février 2020

0

Akwel a réalisé jeudi soir son point d’activité 2019. Ainsi, l’équipementier automobile a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires consolidé de 1, 1 milliard d’euros, en hausse de 3,7 % en données publiées et de 4,4 % à périmètre et taux de change constants. Le groupe met en avant une surperformance d’environ 9 % par rapport à la production automobile mondiale. La croissance est portée par les activités refroidissement, admission d’air et carburant.Le groupe Bolloré a publié un chiffre d'affaires 2019 de 24,84 milliards d'euros, en progression de 3% à périmètre et taux de change constant. Celui-ci comprend un effet périmètre de +878 millions d'euros liés à l'intégration d'Editis chez Vivendi, et un effet change de +285 millions d'euros. Les activités Transport et Togistique et Logistique Pétrolière reculent respectivement de 3% et 9%. L'activités communication (+2%) bénéficie de la bonne croissance de Vivendi grâce à UMG (+6 %). Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires du groupe est resté stable à 6,895 milliards d'euros.Le groupe bancaire publiera (avant Bourse) ses résultats annuelsLe producteur d'électricité publiera ses résultats annuelsL'opérateur de satellites publiera ses résultats semestrielM6 a publié des recettes publicitaires 2019 de 1,107 milliard d'euros. Elles sont en progression de 3,8% et sont à leur plus haut historique. Le groupe audiovisuel français affiche un résultat opérationnel courant (Ebita) consolidé de 284,4 millions d'euros en hausse de 6,9%. Le résultat net sur l'exercice ressort en baisse de 5,1% à 172,7 millions d'euros. La marge opérationnelle du groupe est de 19,5%, en hausse de 80 points de base. M6 a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 1,456 milliard en hausse de 2,4%.Le constructeur automobile publiera ses résultats annuelsVivendi a publié un chiffre d'affaires 2019 de 15,898 milliards d'euros en hausse de 5,6% à charge et périmètre constants. Le résultat net ajusté est en progression de 50,5% à 1,7 milliard d'euros. Le résultat opérationnel ajusté (Ebita), soutenu notamment par la croissance de Canal+ à l'international et Havas, ressort à 1,526 milliards, en hausse de 10,8% à données constantes. Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2019 s'élève à 4,575 milliards d'euros, en hausse de 2,4% à charge et périmètres constants.