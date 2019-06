Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Vendredi 14 juin 2019

0

AIR LIQUIDEAir Liquide poursuit le développement de son activité Santé en Europe avec l'acquisition de Medidis aux Pays-Bas. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés. Medidis est spécialisé dans la production et fourniture d'oxygène médical. Présent depuis plus de 25 ans sur le marché néerlandais, Medidis compte plus de 70 personnes pour un chiffre d'affaires d'environ 11 millions d'euros en 2017. Cette acquisition permet de servir directement plus de 26 000 patients supplémentaires dans ce pays, indique Air Liquide.BASTIDEDans le cadre de l’appel d’offre lancé par le NHS, le service de santé britannique, en 2019 pour le renouvellement des marchés régionaux de prise en charge des pathologies liées à l’insuffisance respiratoire, le Groupe Bastide annonce avoir été désigné par le NHS, par le biais de sa filiale Baywater Healthcare, comme opérateur exclusif sur 4 régions sur les 8 mises en renouvellement. Elle été renouvelée dans les régions West Midlands et Yorkshire sur lesquelles elle opérait actuellement et s’est vu attribuée 2 nouvelles régions, le North West et Londres.CARREFOURCarrefour a amendé et étendu avec succès deux facilités de crédit pour un montant total de 3,9 milliards d'euros en y intégrant une composante Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) innovante, réalisant ainsi la première opération de crédit bancaire avec composante RSE dans le secteur de la distribution européenne. La première facilité de crédit a été finalisée auprès d'un syndicat de 8 banques pour un montant total de 1,4 milliards d'euros. La seconde facilité a été négociée auprès d'un syndicat de 21 banques pour un montant total de 2,5 milliards d'euros.CREDIT AGRICOLEAfin de renforcer son action et ses engagements en faveur de la transition énergétique, le Crédit Agricole adopte une stratégie climat groupe alignée sur l'Accord de Paris. Cette stratégie s'articule autour de trois axes, dont une gouvernance innovante destinée à conduire la mise en œuvre de la stratégie Climat.EDFLe groupe EDF, via sa filiale EDF Pulse Croissance, acquiert 100 % du capital de la société allemande energy2market (e2m). Les détails financiers de la transaction n'ont pas été communiqués. Créée en 2009, " e2m est un agrégateur de production renouvelable et de flexibilités locales et figure parmi les premiers acteurs du marché en Allemagne ", explique EDF.GL EVENTSGL events a signé cinq contrats significatifs qui représenteront au global 70 millions d'euros de chiffre d’affaires en 2019. Cette performance commerciale permet au groupe de relever son objectif de croissance annuelle. Ainsi, il attend désormais une croissance de 9 % de son chiffre d’affaires par rapport à l’année 2018 (à parités monétaires constantes). Cette dynamique s’accompagnera comme annoncé précédemment d’une amélioration de la rentabilité.OL GROUPEL'Olympique Lyonnais a informé du transfert de son joueur international luxembourgeois Christopher Martins Pereira, au BSC Young Boys de Berne, pour un montant de 2 millions d'euros, auquel pourront s'ajouter des incentives pour un montant maximum de 0,5 million d'euros et un intéressement de 10% sur un futur transfert.OENEOOeneo a enregistré sur l'exercice 2018/2019 un résultat net, part du groupe, de 25,4 millions d'euros, en repli de 4,7% et un résultat opérationnel courant de 40,5 millions d'euros, en baisse de 12,9%. Il affiche une marge opérationnelle courante de 15,1%, " conforme aux anticipations du groupe " contre 18,7% un an plus tôt. Cette dernière a notamment atteint 16,2% au second semestre. Déjà publié, le chiffre d'affaires a atteint 268,2 millions, en hausse de 7,9% (+5,5% à périmètre et taux de change constants).