Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Vendredi 15 juillet 2022

AtosAtos a cédé jeudi 4,56% à 10,56 euros. Dans un communiqué publié mercredi soir, Atos a révélé que S&P Global avait abaissé sa notation de crédit de "BBB- assortie d'une perspective négative", à "BB assortie d'une perspective négative". Ce changement de notation ne devrait avoir que des impacts limités sur ses opérations et son financement, indique la société.SanofiSanofi a cédé 0,76% à 98,47 euros. Jeudi, Sanofi a annoncé le premier et unique essai expérimental de phase III ayant permis d'obtenir des résultats positifs chez le jeune enfant ; ces résultats font suite à la récente approbation de Dupixent pour le traitement de l'œsophagite à éosinophiles à partir de l'âge de 12 ans qui pèsent au moins 40 kilos. L'essai a atteint son critère d'évaluation primaire : 68 % des patients ayant reçu la dose la plus élevée de Dupixent et 58 % la dose la plus faible ont présenté une rémission histologique à la semaine 16.TFF GroupTFF Group, ex-Tonnelleries François Frères, a gagné jeudi 3,12% à 33,10 euros soutenu par des résultats annuels robustes et des prévisions encourageantes. Le fabricant de fûts pour le vin, le whisky et le bourbon a relevé son dividende de 14% à 0,4 euro par titer. Au cours de son exercice 2021/2022 clos le 30 avril. le résultat net du groupe familial a bondi de 78 % à 36,6 millions d'euros grâce en particulier à la contribution d'un effet de change significatif. Le résultat opérationnel courant a progressé de 4,1% à 38,3 millions, soit une marge de 12,7% contre 14,1% un an plus tôt.