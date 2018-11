Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Vendredi 16 novembre 2018

0

À la suite de l'obtention de l'agrément des autorités américaines, Akka finalise l'acquisition de PDS Tech. Cette acquisition s'inscrit dans le cadre du plan stratégique CLEAR 2022 et vise à constituer un leader dans les services en ingénierie et technologies aux États-Unis. Le groupe d'ingénierie structure sa Business Unit North America afin d'accompagner la forte demande des clients américains de PDS Tech et de déployer rapidement les synergies avec les clients historiques d'Akka.La compagnie d'assurances dévoilera ses indicateurs de résultats au 30 septembre 2018.Plastivaloire vient de réaliser son point d'activité au titre du 4ème trimestre de son exercice 2017-2018. Ainsi, le spécialiste des pièces en plastique complexe a réalisé un chiffre d'affaires de 156,5 millions d'euros sur la période, en quasi stagnation sur un an. La moindre performance de l'activité Automobile, associée à une inflation des matières premières et de l'énergie, aura un impact sur les résultats. Le groupe a ainsi ajusté son objectif de marge d'Ebitda autour de 10,5% pour l'exercice. Jusqu'ici, il visait une marge annuelle d'Ebitda entre 12% et 12,5%.Au 30 septembre 2018, le montant des actifs sous gestion de Tikehau Capital s'élève à 15,9 milliards d'euros, soit une croissance de 7% sur le 3ème trimestre 2018 et de 15% depuis le début de l'année. Ils se répartissent ainsi entre 14,4 milliards d'euro pour l'activité de gestion d'actifs et 1,5 milliard d'euro pour l'activité d'investissement. La croissance de l'activité de gestion d'actifs a atteint 1,2 milliards d'euros (+9%) sur le troisième trimestre, marquant une accélération par rapport aux trimestres précédents, comme attendu.Vallourec a publié ses résultats au titre de son troisième trimestre 2018. Ainsi, le fabricant de tubes en acier sans soudures a enregistré une perte nette (part du groupe) de 92 millions d'euros sur la période, à comparer avec une perte nette de 119 millions d'euros un an plus tôt. Le résultat brut d'exploitation est ressorti à 43 millions d'euros, contre 9 millions d'euros lors du troisième trimestre 2017. Quant au chiffre d'affaires, il est resté quasi stable à 961 millions d'euros.Vivendi a enregistré au troisième trimestre un chiffre d'affaires de 3,384 milliards d'euros, en hausse de 5,6 % à taux de change et périmètre constants (+5,5% en données publiées). Il a bénéficié d'une hausse de 13,5% en données comparables des revenus d'Universal Music Group (UMG) à 1,495 milliard d'euros. Le chiffre d'affaires de Groupe Canal + a reculé de 0,2%, en données publiées et en comparable, à 1,247 milliard d'euros. Son parc global d'abonnés a atteint 15,4 millions à fin septembre, contre 14,8 millions à fin septembre 2017.