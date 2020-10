Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Vendredi 16 octobre 2020

0

AXA a annoncé avoir finalisé la cession de ses activités vie et épargne, dommages et retraite, en Pologne, République Tchèque et Slovaquie, à UNIQA Insurance Group AG, pour un montant total en numéraire de 1 milliard d'euros. La finalisation de la transaction devrait avoir un impact positif sur le ratio de Solvabilité II de l'assureur de 2 points au quatrième trimestre 2020.Les revenus à fin septembre de Covivio ont reculé de 9,1% à 464 millions d'euros (667 millions d'euros à 100%), en raison de la baisse des revenus en hôtellerie (-51% à 114 millions d'euros) dans un climat d'incertitudes et de poursuite des restrictions. La baisse est de 8,3% à périmètre constant. La performance en bureaux et logements continue en revanche à être dynamique, en croissance de 1,5% à périmètre constant à 539 millions d'euros.Eurobio Scientific a fait état de résultats en forte hausse au premier semestre grâce à la forte demande de ses tests pour le Covid-19. Le résultat net est ressorti à 25,685 millions d'euros contre 351 000 euros, un an auparavant. L'Ebitda a été multiplié par près de 5, passant en un an de 4,08 millions d'euros à 20,28 millions d'euros. e taux de marge brute a ainsi progressé (48,7% contre 38,6% l'an passé), grâce notamment à la progression des ventes de produits propriétaires, y compris sur la gamme Covid-19.Getlink a annoncé qu'une nouvelle étape a été franchie dans le déploiement d'ElecLink. En effet, la Commission intergouvernementale (CIG) a rendu le 7 octobre dernier un avis favorable à la mise en place de tests statiques sur les stations de conversion.Le chiffre d'affaires du Groupe HF Company s’est établi à 20,2 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l’exercice 2020, en retrait de 13,2 %. Au troisième trimestre, les revenus de l'intégrateur de solutions technologiques dans l’univers de la maison connectée ont augmenté de 3,9% à 8 millions d'euros. Par activité, le pôle Home Digital Life a démontré sa capacité de résilience. Pour les 9 premiers mois, le chiffre d’affaires HDL a totalement absorbé l’effet du confinement lié à la crise sanitaire et est en progression de 1,7 % à 16,1 millions d'euros.LVMH a enregistré un recul de 7 % à périmètre et devises comparables de ses ventes à 11,955 milliards d'euros au troisième trimestre. Le numéro un mondial du luxe souligne une amélioration sensible des tendances par rapport au premier semestre, notamment le retour à la croissance des activités Cognac et Mode & Maroquinerie. Cette dernière activité, qui est la plus importante du groupe, a connu une croissance interne de 12%.Pierre & Vacances a réalisé jeudi soir son point d'activité au titre de son exercice 2019-2020. Ainsi, le spécialiste des villages de vacances et des résidences de tourisme a publié un chiffre d'affaires de 1,3 milliard d'euros sur la période (selon son reporting opérationnel). Ce chiffre ressort en baisse de 22,4% par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires se répartit entre les activités touristiques (1,02 milliard d'euros ; -25,1%) et immobilières (275 millions d'euros ; -10,6%).Poxel SA a annoncé l'approbation par BNP Paribas, Bpifrance et CIC Lyonnaise de Banque d'un financement d'un montant total de 6 millions d'euros sous la forme d'un prêt garanti par l'État (PGE), dans le contexte de la pandémie de Covid-19. La société biopharmaceutique précise que chaque prêteur individuel accordera un prêt de 2 millions d'euros et que l'État français garantira 90% du montant dû en cas de défaillance.Le groupe spécialisé dans la commercialisation d'accessoires pour le chauffage central et la sécurité sanitaire publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Vetoquinol a publié un chiffre d'affaires au troisième trimestre de son exercice en hausse de 17,2% à cours de change et périmètre constants (+14,3% en données publiées) à 114,5 millions d'euros. Sur les 9 premiers mois, les revenus du laboratoire vétérinaire progressent de 10,7% à cours de change et périmètre constants et de 9,4% en données publiées à 310,6 millions.Wedia a fait état d'un résultat net (part du groupe) de 358 000 euros au premier semestre de son exercice 2020 après +28 000 euros un an plus tôt. L'excédent brut d'exploitation (EBE) du spécialiste de l'édition de logiciels de gestion de contenus et de publication multi-supports est en hausse de 48% à 1,494 million d'euros. La marge EBE est en baisse de 100 points de base à 20%. L'EBE organique (hors Galilée) représente, pour sa part, 26% du chiffre d'affaires.