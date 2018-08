Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Vendredi 17 août 2018

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BIC -0.19% 77.1 -15.72% JCDECAUX 7.14% 27.9 -22.51% VOLUNTIS 0.84% 11.698 0.00%

0 0

Entre le 6 et le 10 août, Bic a racheté pour près de 6,14 millions d'euros de ses propres actions. Ces transactions portent sur environ 80 000 titres rachetés à un prix moyen pondéré de 76,6973 euros.JCDECAUX sera à surveiller aujourd'hui après son bond de la veille (+7,14%) dans le sillage d'une note favorable d'analyste. Ainsi, Berenberg a relevé hier de Conserver à Acheter sa recommandation sur JCDecaux auquel il fixe un objectif de cours, inchangé, de 32 euros. L'analyste adopte une vue plus "constructive" sur le dossier de l'afficheur français après sa récente sousperformance. De plus, Berenberg voit une opportunité pour le spécialiste français dans l'intérêt pour l'affichage extérieur prêté à Google.Voluntis annonce le lancement d’une nouvelle version d’Insulia, pour améliorer l’expérience utilisateur et rendre l’application disponible en espagnol. L’ajout de cette langue permettra aux assureurs et aux professionnels de santé de proposer Insulia à davantage de patients diabétiques à risque, explique la société spécialisée dans les logiciels thérapeutiques. Voluntis présentera cette version améliorée d’Insulia à l’occasion de la conférence de l’AADE – American Association of Diabetes Educator.