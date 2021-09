Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Vendredi 17 septembre 2021

© AOF 2021

Le trafic total du Groupe ADP est en hausse de 10,8 millions de passagers sur le mois d'août 2021 par rapport à août 2020, avec 20,1 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Il représente 55,7 % du niveau du trafic groupe du mois d'août 2019. En août 2021, pour Paris Aéroport seul, le trafic est en hausse de 2,5 millions de passagers par rapport à août 2020, avec 5,8 millions de passagers accueillis. Il représente 55,7 % du trafic de Paris Aéroport du mois d'août 2019.Cegedim a réalisé au premier semestre 2021 un résultat net de 6,5 millions d'euros contre une perte de 4,7 millions au premier semestre 2020. Le résultat opérationnel courant a progressé de 70,4% à 10,7 millions d'euros. Il représente 4,3% du chiffre d'affaires au 30 juin 2021 contre 2,7 % au 30 juin 2020.Le spécialiste des bases-vie en milieux hostiles publiera ses résultats semestriels.Le Conseil d'Administration de Delta Plus Group a décidé le 3 septembre 2021 de soumettre à l'Assemblée Générale mixte des actionnaires du 15 octobre 2021 le projet de transfert de cotation de ses titres du marché réglementé Euronext Paris (Compartiment B) vers Euronext Growth Paris. Ce projet vise à permettre à Delta Plus Group de réduire son exposition aux contraintes réglementaires associées au marché Euronext et d'être admis à la cotation sur un marché proposant un fonctionnement simplifié, plus approprié au profil et aux besoins actuels du groupe.Groupe Gorgé a généré en 2021 son meilleur résultat opérationnel du premier semestre. Cette performance, qui aurait pu se matérialiser en 2020 sans l'impact de la crise sanitaire, est le premier résultat d'une stratégie d'innovation initiée il y a plusieurs années et visant à améliorer les marges du groupe. Le résultat net au premier semestre 2021 a atteint 0,3 million, contre une perte de 10 millions au premier semestre 2020. L'Ebitda est ressorti à 16 millions, en hausse de 125%, faisant ressortir une marge de 11,8% en hausse de 5,2 points.Metex a mis en place un plan de stabilisation de la production de l'usine "METEX NØØVISTA" de Carling. Le chimiste prévoit une reprise des expéditions de PDO mi-novembre. A ce stade, le groupe anticipe toujours pour l'exercice 2021, clos au 31 décembre, un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 170 millions d'euros. En effet, l'évolution favorable des prix des acides aminés, et en particulier de la lysine, permet au groupe de maintenir le niveau de revenus envisagé pour 2021.Prodways a amélioré de 8,3 millions d'euros son résultat net au premier semestre, à - 0,3 million d'euros. L'Ebitda du spécialiste de l'impression 3D, en progression de +214%, fait ressortir une marge de 13,2%, un niveau jamais atteint par le passé qui se compare avec 5,3%, un an auparavant. Cette amélioration significative est d'abord le résultat de la baisse significative de la base de coûts opérationnels, en diminution de 13%.