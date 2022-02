Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Vendredi 18 février 2022

© AOF 2022

Le producteur d'électricité publiera (avant Bourse) ses résultats annuels.Le groupe de luxe publiera ses résultats annuels.IT Link a enregistré au quatrième trimestre 2021, un chiffre d'affaires record de 15,3 millions d'euros, en croissance de 14,5%. "Les effets négatifs de la crise Covid et de la pénurie des semi-conducteurs se sont révélés inférieurs à ce que pouvait laisser redouter la tendance estimée au troisième trimestre", a souligné le groupe. Sur l'année 2021, le Groupe IT Link a enregistré finalement une croissance de 19,7% de son chiffre d'affaires à 58,75 millions d'euros.Les comptes de Lisi sont de retour dans le vert en 2021. L'an dernier, l'équipementier pour l'aéronautique, l'automobile et le médical a ainsi dégagé un bénéfice net de 44 millions d'euros, à comparer avec une perte nette de 37,3 millions d'euros en 2020. Pour sa part, le résultat opérationnel courant s'inscrit à 66,6 millions d'euros (+60,5% sur un an), d'où il découle une marge de 5,7%, contre 3,4% en 2020. Quant au chiffre d'affaires, il ressort à 1,16 milliard d'euros, en baisse de 5,4%.Le constructeur automobile publiera (avant Bourse) ses résultats annuels.Saint-Gobain a signé des accords en vue de la cession de son activité de distribution spécialisée en carrelage au Royaume-Uni, CTD Tile Group, à Aurelius Investments. La finalisation de cette transaction est prévue d’ici la fin du premier trimestre 2022. CTD Tile Group emploie 580 personnes et dispose de 89 points de vente, générant un chiffre d’affaires d’environ 115 millions d’euros en 2021.Teleperformance a publié un résultat net part du groupe de 557 millions d'euros pour le compte de l'exercice 2021, en croissance de 71,9% sur un an. L'EBITA courant atteint 1,071 milliard d’euros, soit une hausse de 45,7%, et un taux de marge inédit de 15,1% (+230 points de base). Le chiffre d'affaires s'établit, lui, à 7,12 milliards d'euros, soit une croissance de 24,1% en données publiées. En organique, la croissance s'élève à 25,7% sur l'année, dont +13,3% au dernier trimestre. Cette croissance organique a été portée par la poursuite de l’accélération de la digitalisation du marché.Ubisoft a confirmé ses objectifs annuels à l'occasion de la publication de son chiffre d'affaires du troisième trimestre, clos fin décembre. L'éditeur de jeux vidéo vise toujours un résultat opérationnel ajusté entre 420 millions d'euros et 500 millions d'euros. Sur 9 mois, le net bookings, l'équivalent des revenus, a reculé de 16% à 1,464 milliards d'euros, dont 746,1 millions d'euros (-25,5%) au troisième trimestre en ligne avec l'objectif. Le Back-Catalogue est en croissance de 10% sur un an.