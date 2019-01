Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Vendredi 18 janvier 2019

0

Au titre de son quatrième trimestre 2018, Casino a affiché un chiffre d'affaires de 9,9 milliards d'euros, en croissance de 5,1% en organique et de +3,6% en comparable. En France, les ventes sont en hausse de 1,4% au total, de +0,2% en organique et de +0,5% en comparables. " Le ralentissement constaté ce trimestre est dû pour l'essentiel aux mouvements sociaux de fin d'année ", précise le groupe.Compagnie des Alpes vient de réaliser son point d’activité au titre de son premier trimestre de l’exercice 2018-2019. Ainsi, l’exploitant de domaines skiables et de parcs à thèmes a publié un chiffre d’affaires consolidé de 126,82 millions d’euros sur la période, en progression sur un an de 7,3% en données retraitées et de 5,6% à périmètre comparable. Dans le détail, l’activité se répartie entre les domaines skiables (54,61 millions d’euros, +16,6%) et les destinations de loisirs (69,31 millions d’euros, +38,5%).Le premier semestre de l'exercice 2018/2019 de Damartex clôture sur un chiffre d'affaires en décroissance de 5,7% à 384,9 millions d'euros, (-5,8% à taux de change constants). "Dans un environnement politique et social très dégradé sur ses principaux marchés (France et Angleterre) pesant lourdement sur la consommation, le groupe a connu une baisse sensible de son chiffre d'affaires, accentuée par une météo particulièrement défavorable au premier trimestre", a précisé le distributeur pour seniors.Fnac Darty annonce être en négociations exclusives avec le Groupe Lagardère, en vue de l'acquisition de Billetreduc.com par sa filiale France Billet, spécialiste de la billetterie culturelle et loisirs. Acteur référent de la distribution de billets d'événements vendus en " dernière minute " en France, Billetreduc.com apporterait à France Billet une offre complémentaire de billetterie sur le marché du last minute en croissance. Avec 2 millions de clients et près de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, sa plateforme en ligne est notamment une référence sur le segment du théâtre.Groupe Open a enregistré en 2018 une croissance de 3,2% de son chiffre d'affaires, malgré un quatrième trimestre en deçà de ses attentes (-0,6%). Le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise de services numériques s'est donc élevé à 324 millions d'euros, dont 83,8 millions d'euros sur les trois derniers mois. Sur la France, Groupe Open a affiché une croissance annuelle de 2,5%. Le ralentissement du quatrième trimestre s'explique par une baisse du taux d'occupation liée à un taux de turn over en augmentation, conduisant à un effectif productif stable par rapport à décembre 2017.Le chiffre d'affaires du groupe HF Company a atteint 36 millions d'euros en 2018, en repli de 15,6%. Au cours du quatrième trimestre 2018, l’activité Home Digital Life a enregistré une croissance de 4,3% tandis que le pôle Digital Broadband a continué de décroître. Le chiffre d’affaires Home digital Life s’est ainsi établi à 24,4 millions d'euros en 2018, en hausse de 1,7%. Le chiffre d’affaires du pôle Digital Broadband est ressorti à 11,5 millions d'euros contre 18,6 millions d'euros en 2017.Fee et Covage ont signé le 17 janvier 2019 un partenariat qui permettra à Free de proposer son offre de Fibre optique sur les Réseaux d'Initiative Publique (RIP) dans les territoires couverts par Covage parmi lesquels le Calvados, l'Hérault, la Haute-Savoie, la Seine-et-Marne, la Somme et les réseaux initiés par les agglomérations de Dunkerque, Sénart, Paris-Saclay, Métropole Européenne de Lille, Essonne Numérique soit près de 1,4 million de prises Fibre d'ici 2023.Pierre et Vacances a réalisé son point d'activité trimestriel. Ainsi, le spécialiste des villages de vacances et des résidences de tourisme a publié un chiffre d'affaire de 393 millions d'euros au titre de son premier trimestre 2018-2019. Ce chiffre ressort en hausse de 28,9% par rapport à la même période de l'exercice précédent. L'activité se répartie entre la branche Tourisme (246,9 millions d'euros, +3,8%) et le pôle Immobilier (146,1 millions d'euros, +118,2%).Le chiffre d’affaires de Virbac au quatrième trimestre s’est élevé à 234,5 millions d’euros, en croissance de 1,2% à taux réels. À taux de change comparables, les revenus du spécialiste de la santé animale ont enregistré une croissance de +1,8% (+4,1% hors États-Unis). "La croissance du trimestre est principalement tirée par l’activité en Amérique latine hors Chili, qui continue à bénéficier notamment de la croissance à deux chiffres du Brésil, et par l’Asie portée notamment par une activité soutenue en Inde et en Chine", a commenté Virbac.