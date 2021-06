Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Vendredi 18 juin 2021

© AOF 2021

Alstom a remporté le plus gros marché ferroviaire jamais attribué au Danemark. En vertu de ce contrat-cadre historique passé avec Danish State Railways (DSB) d'une valeur globale de 2,6 milliards d'euros, la première commande ferme portant sur 100 trains régionaux Coradia Stream et incluant l'entretien complet, s'élève à 1,4 milliard d'euros. Le contrat-cadre prévoit 15 années d'entretien supplémentaires, ainsi que la possibilité de commander d'autres rames.Danone a annoncé jeudi soir la signature d'un accord pour vendre Vega, sa marque de produits nutritionnels d'origine végétale au Canada et aux Etats-Unis, aux fonds gérés par WM Partners, une société d'investissement privé américaine spécialisée dans l'industrie de la santé et du bien-être. La cession de Vega s'inscrit dans le cadre de l'optimisation de l'allocation de capital de Danone, et dans la revue stratégique de son portefeuille de marques, de références et d'actifs annoncée en octobre 2020. La réalisation de la cession est soumise à certaines conditions préalables usuelles.L'Assemblée générale annuelle d'EssilorLuxottica a décidé de donner aux actionnaires la possibilité de recevoir le paiement de leur dividende en actions. Le prix des actions nouvellement émises en paiement de ce dividende a été fixé à 124,70 euros par action. Ce prix est égal à 90 % de la moyenne des premiers cours cotés de l'action de la société sur l'Euronext Paris, lors des 20 séances de bourse précédant le jour de l'Assemblée générale annuelle, diminuée du montant net du solde du dividende à distribuer au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le tout arrondi au centime supérieur.LDLC a enregistré un net part du groupe de 42,2 millions d'euros au cours de son exercice 2020-2021, clos au 31 mars 2021, soit une multiplication par plus de 5 en un an. L'excédent brut d'exploitation s'établit à 70 millions d'euros, soit plus de 4 fois l'EBE réalisé l'an passé, pour une marge record de 9,7%. Le chiffre d'affaires du site de vente de matériel informatique a quant à lui bondi de 46,8% à 724,1 millions d'euros.Le Conseil d’administration consécutif à l’Assemblée générale mixte du 17 juin de McPhy a procédé à la nomination de Luc Poyer comme Président du Conseil d’administration du groupe. Il succède à Pascal Mauberger qui demeure administrateur de la société et en devient le Président d’honneur.