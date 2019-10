Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Vendredi 18 octobre 2019

0

Accor a publié jeudi soir son point d'activité au titre de son troisième trimestre 2019. Ainsi, le groupe hôtelier a réalisé un chiffre d'affaires de 1, 049 milliard d'euros sur la période, en progression de 10,9 % en données publiées et de 4,1 % en données comparables sur un an. Le RevPAR est en progression de 0,7 % avec des performances contrastées selon les régions, l'Europe faisant preuve d'une relative résilience (+1,2 %) tandis que l'Asie-Pacifique connait une légère décroissance (-1,1 %) principalement liée au contexte chinois.Casino a publié un chiffre d'affaires de 9,053 milliards d'euros au troisième trimestre, en hausse de 1,8 % et en croissance organique de 2,4 %. La France a vu ses revenus reculer de 4,4 % sur la période. Le distributeur confirme toutefois l'ensemble de ses objectifs en France et indique être en ligne avec son plan d'économies de coûts en France de 130 millions d'euros par an.Compagnie des Alpes a réalisé jeudi soir son point d'activité au titre de son exercice 2018-2019. Ainsi, l'exploitant de domaines skiables et de parcs à thèmes a dévoilé un chiffre d'affaires consolidé de 854 millions d'euros, en progression de 6,6 % en données publiées et de 4,2 % à périmètre comparable sur un an. Globalement, le groupe évoque " une bonne saison dans les domaines skiables " et une " activité très dynamique dans les destinations de loisirs ".Le chiffre d'affaires de Fnac-Darty atteint 1,816 milliard d'euros au troisième trimestre 2019, en hausse de +1,7% en données comparables et +3,7% en données publiées. L'effet périmètre lié à l'intégration de Nature & Découvertes depuis le 1er août 2019 s'élève à environ 24 millions d'euros sur le trimestre. Concernant ses perspectives, Fnac Darty confirme ses objectifs à moyen terme, et vise une croissance supérieure à ses marchés, et une marge opérationnelle courante de 4,5% à 5%.Manitou a dégagé un chiffre d’affaires de 436 millions d’euros au troisième trimestre, en croissance de 4 %. Les prises de commandes s’établissent à 244 millions conte 346 millions un an plus tôt, "conséquence de marchés en baisse et du raccourcissement de nos délais de livraison", a commenté Michel Denis, directeur général. Le carnet de commandes ressort à 526 millions à la fin de la période contre 825 millions d'euros. Concernant ses perspectives, le groupe table toujours sur une croissance du chiffre d'affaires de l'ordre de +10 % pour 2019.En raison d'une conjoncture moins favorable qu'anticipée et dans un contexte réglementaire qui nécessite des dépenses toujours accrues, le groupe Renault révise à la baisse ses objectifs annuels 2019. Ainsi, le chiffre d'affaires publié devrait être en baisse de 3 % à 4 % (objectif précédent : proche de l'an dernier à taux de change et périmètre constants) et la marge opérationnelle du groupe devrait être de l'ordre de 5 % (objectif précédent : de l'ordre de 6 %).Vivendi a dévoilé au troisième trimestre, un chiffre d'affaires de 3,97 milliards d’euros, en hausse de 16,7 % par rapport à la même période de 2018, grâce notamment à la progression d’Universal Music Group (UMG) et à la consolidation d’Editis depuis le 1er février 2019. A taux de change et périmètre constants, le chiffre d’affaires augmente de 7,2 % grâce essentiellement à la progression d’UMG (+15,7 %).