Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Vendredi 19 juillet 2019

0

AUBAYAubay a réalisé au premier semestre 2019 un chiffre d’affaires de 208,1 millions d'euros en progression purement organique de +5,4 %, et ce malgré un jour de facturation en moins par rapport à 2018 (impact d’environ d’un point sur la croissance). La croissance interne de l’entreprise de services du numérique s’est élevée à 5,1 % au deuxième trimestre. Cette performance s’appuie à la fois sur la hausse significative du TJM (Tarif Journalier Moyen) et sur la progression des effectifs qui permet de gagner des parts de marché et de nouveaux clients.BOIRONAu deuxième trimestre, Boiron a enregistré une diminution du chiffre d'affaires de 6,4 % (- 7,2 % à taux constant) à 113,4 millions d'euros. Cette baisse provient essentiellement de la France où les ventes ont reculé de 12 %. Hors France, les ventes ont progressé de 3,5 %. "Compte tenu de la baisse du chiffre d'affaires engendrée par les attaques contre l'homéopathie et les mesures envisagées par le gouvernement français, les résultats opérationnels du premier semestre 2019 et de l'année 2019 seront en fort recul par rapport à 2018", a indiqué le groupe.FLEURY MICHONFleury Michon a enregistré, au titre de son premier semestre 2019, un chiffre d'affaires de 349,1 millions d'euros, en retrait de 2,6% par rapport à l'année précédente sur son périmètre consolidé, n'intégrant pas les joints ventures en Italie et en Espagne. Au deuxième trimestre, celui-ci est ressorti en repli de 3,6% à 179,2 millions d'euros. Concernant ses perspectives, le confirme un résultat opérationnel et un résultat net négatifs au premier semestre 2019, avec un retour au positif attendu au second semestre 2019 et détaillera ses résultats lors de son communiqué du 10 Septembre 2019.PIERRE & VACANCES-CPPierre & Vacances-Center Parcs a annoncé la dissociation du contrôle capitalistique du groupe de la direction opérationnelle afin d’optimiser la mise en œuvre du plan stratégique. Olivier Brémond est nommé Directeur général délégué en charge de la stratégie et de l’investissement de S.I.T.I, holding de tête du groupe qui détient les participations familiales dans Pierre & Vacances SA, soit 49,81 % du capital et 63,62 % des droits de vote, et présidée par Gérard Brémond. Olivier Brémond poursuit son mandat d’administrateur de Pierre & Vacances SA.PLASTIC OMNIUML'équipementier pour le secteur automobile présentera ses résultats semestriels.PUBLICISPublicis a affiché, au titre de son premier semestre 2019, un résultat net part du groupe de 345 millions d'euros, en hausse de 14,6%. Le résultats opérationnel ressort à 489 millions, en progression de 6,8%. Pour sa part, la marge opérationnelle ressort à 612 millions contre 617 millions un an plus tôt. Quant au revenu net, il atteint 4,352 milliards, en hausse de 1,7%. Le revenu net pour le deuxième trimestre est de 2,234 milliards en croissance de 1,6%. A taux de change et périmètre constants, il a augmenté de seulement 0,1% contre un consensus de +0,7%. :SAINT-GOBAINSaint-Gobain est entré en négociations exclusives avec le Groupe Frans Bonhomme en vue de la cession de la société française Distribution de Matériaux pour les Travaux Publics (DMTP) pour une valeur d’entreprise de 70 millions d’euros. Elle dispose de 58 points de vente en France et a réalisé un chiffre d'affaires proche de 250 millions d'euros pour un résultat d'exploitation de près de 3 millions d'euros en 2018. Le spécialiste des matériaux de construction explique qu’il optimise son portefeuille d’activités de distribution en France pour le concentrer sur ses enseignes les plus fortes.SOCIETE GENERALESociété Générale et My Money Bank annoncent être entrés en négociation exclusive en vue de l'acquisition par la première des titres de Socalfi, filiale détenue à 100 % par My Money Bank en Nouvelle-Calédonie. Société Générale est présente en Nouvelle-Calédonie depuis près de 50 ans via sa filiale Société Générale Calédonienne de Banque (SGCB). Implanté en Nouvelle-Calédonie depuis 2002, Socalfi propose à une clientèle de particuliers et d'entreprises des offres de financements automobiles, d'équipements et de matériels spécifiques grâce à un réseau de distribution partenaire.TRANSGENETransgene annonce qu’elle a reçu l’autorisation de l’autorité de santé britannique, la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) de procéder à un essai clinique de Phase 1/2a de TG6002 administré par voie intra-artérielle hépatique (IAH) chez des patients atteints d’un cancer colorectal (CCR) avec des métastases au foie non opérables.