Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Vendredi 19 octobre 2018

AccorHotels vient de lever le voile sur son activité du troisième trimestre 2018. Ainsi, le groupe hôtelier a publié un chiffre d'affaires de 1,03 milliard d'euros, en progression de 22,3% en données publiées et de 7,6% en données comparables. Le RevPar (indicateur clef mesurant le revenu par chambre disponible) progresse de 5,9% avec des performances positives pour l'ensemble des régions, notamment pour l'Europe (+7,1%) et l'Asie Pacifique (+3,1%). Cette croissance résulte essentiellement d'un fort effet prix (76%).Bouygues a révisé à la baisse les perspectives de ses activités de construction et du groupe pour 2018 et confirmé celles de TF1 et de Bouygues Telecom. Le résultat opérationnel courant et la marge opérationnelle courante des activités de construction sont désormais attendus en baisse en 2018 par rapport à 2017 contre une amélioration prévue précédemment. La marge opérationnelle courante devrait reculer de " quelques dizaines de points de base ", a précisé le groupe diversifié.Casino a publié un chiffre d'affaires au troisième trimestre en repli de 2,4% par rapport au troisième trimestre 2017 à 8,9 milliards d'euros, impacté selon le groupe par un effet de change défavorable de -7,6%. ?La croissance des ventes est quant à elle en hausse de +5,4% en organique et de +3,3% en comparable. L'effet périmètre est de +0,3%, l'effet essence de +0,3% et l'effet calendaire s'élève à -0,8%.Compagnie des Alpes vient de réaliser son point d'activité au titre de son exercice 2017/2018. Ainsi, l'exploitant de domaines skiables et de parcs à thèmes a publié un chiffre d'affaires consolidé de 801,2 millions d'euros, en progression de 6% en données retraitées et de 3,1% à périmètre comparable. Dans le détail, l'activité se répartie entre les domaines skiables (429,3 millions d'euros, +3%) et les destinations de loisirs (339,9 millions d'euros, +4,1%).Le Groupe Damartex clôture le 1er trimestre de l'exercice 2018/2019 sur un chiffre d'affaires de 154 millions d'euros, en retrait de 8,1% à taux réels (-8,2% à taux de change constants). Le distributeur européen pour seniors a souffert d'une météo défavorable. Le chiffre d'affaires de l'activité " Textile " a reculé de 10,6% (-10,7% à taux de change constants à 117,6 millions d'euros. L'activité a été très fortement impactée par l'épisode caniculaire en Europe de l'Ouest.Suite à des articles de presse portant sur une éventuelle opération financière impliquant Ekinops, cette dernière a confirmé avoir initié des discussions préliminaires avec Nokia Corporation concernant une éventuelle acquisition de la société Alcatel Submarine Networks. " Il n'y a aucune certitude à ce stade sur le fait que ces discussions puissent aboutir sur un quelconque accord ou une quelconque opération ", a précisé la société.Le chiffre d'affaires de Fnac Darty a atteint 1,751 milliard d'euros au troisième trimestre 2018, en recul de -2,3% en données comparables et -2,2% en données publiées. Le groupe a fait face ce trimestre à une base de comparaison fortement défavorable (+6% au troisième trimestre 2017) du fait de nombreux lancements de produits l'année dernière, notamment en téléphonie. Par rapport au troisième trimestre 2016, le groupe affiche des ventes en croissance de +3,6%.Le groupe immobilier publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Mauna Kea Technologies a réalisé au troisième trimestre 2018 un chiffre d'affaires de 1,9 million d'euros, en hausse de 4%. La progression du chiffre d'affaires a été portée par la croissance de 31% des ventes de consommables, compensant en partie le recul de 10% des ventes de systèmes. Cette tendance reflète son recentrage réussi vers un modèle de revenus récurrents, a commenté la medtech. Fait important, le chiffre d'affaires du programme pay-per-use est en croissance de 81% d'une année sur l'autre et de 32,1% par rapport au deuxième trimestre 2018.Rallye " réfute fermement les allégations de Madame Sophie Vermeille, conseil de fonds spéculatifs, relayées par Challenges et mettant en cause la validité de ses comptes ", annonce la maison-mère de Casino. Rallye rappelle que ses comptes sont établis conformément aux principes comptables en vigueur en France et ont été certifiés sans réserve par les Commissaires aux Comptes.Le groupe de spiritueux publiera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.